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Sociedad Sucedió en Los Polvorines

Un bebé de un año se atragantó con una uña postiza y murió asfixiado en Buenos Aires

La madre de Dante Valentín Bermudes Rumi es manicura y llevó de urgencia al nene al hospital, pero no pudieron reanimarlo. Ella denuncia que su ex le impidió despedirse de su hijo, mientras la causa judicial sigue abierta. Ocurrió en provincia de Buenos Aires.

27 de Marzo de 2026
Bebé murió atragantado con uña postiza y hay conflicto.
Bebé murió atragantado con uña postiza y hay conflicto. Foto: (TN).

La madre de Dante Valentín Bermudes Rumi es manicura y llevó de urgencia al nene al hospital, pero no pudieron reanimarlo. Ella denuncia que su ex le impidió despedirse de su hijo, mientras la causa judicial sigue abierta. Ocurrió en provincia de Buenos Aires.

Un bebé murió atragantado con una uña postiza en su vivienda y el caso es investigado por la Justicia, mientras el hecho derivó en un conflicto familiar con agresiones y denuncias cruzadas entre los padres.

 

La tragedia ocurrió el 21 de marzo en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. Según confirmó la autopsia, el niño, identificado como Dante Valentín Bermudes Rumi, falleció por asfixia tras la obstrucción de sus vías respiratorias con dos elementos que quedaron alojados en la garganta.

 

De acuerdo a los primeros datos, el menor habría manipulado uñas postizas, ya que su madre se desempeña como manicura. El informe forense no detectó otras lesiones, por lo que la fiscalía busca determinar si se trató de un accidente doméstico.

(TN).
(TN).

 

Intentos de auxilio y llegada al hospital

 

La madre del bebé relató que advirtió que el niño no respiraba y pidió ayuda de inmediato. “Salí corriendo a pedir ayuda a mi vecina para que me lo pueda desahogar, pero no pudo. Después subió mi tía y tampoco pudo. Así que corrí rápido al hospital”, explicó.

 

En pocos minutos, el menor fue trasladado al Hospital de Trauma de Grand Bourg, pero llegó sin signos vitales y no respondió a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico.

 

La investigación continúa en curso y, hasta el momento, no hay imputados. La fiscalía intenta reconstruir lo ocurrido para establecer las circunstancias precisas del hecho.

La publicaci&oacute;n de la madre.
La publicación de la madre.

Violencia y disputa tras la tragedia

 

Tras conocerse la muerte, el padre del niño se presentó en el hospital y se produjo un violento episodio. Según denunció la madre, el hombre la agredió a ella, a su actual pareja y también a su padre. “Cuando salí de reconocer el cuerpo de mi bebé, empezaron a atacar a todos”, afirmó.

 

El conflicto escaló en los días posteriores, incluyendo denuncias, discusiones por el velatorio y restricciones para la despedida del menor. La madre aseguró que no recibió información sobre el funeral y que solo pudo velar a su hijo durante 45 minutos, publicó TN.

 

Además, acusó a su expareja de haber organizado el sepelio sin su participación. Ante esta situación, adelantó que recurrirá a la Justicia para denunciar lo ocurrido, en medio de un caso que combina una tragedia familiar con un conflicto judicial en desarrollo.

Temas:

Tragedia Buenos Aires murió conflicto familiar
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