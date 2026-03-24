Está grave un bebé que cayó adentro de un balde con agua en Santa Fe

El menor ingresó al dispensario en estado crítico, donde le realizaron maniobras de reanimación antes de su traslado al Hospital de Niños de Santa Fe, donde permanece en estado grave.
Un bebé de un año fue asistido tras sufrir un episodio de ahogamiento en la ciudad de Santa Fe y debió ser derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. El hecho se registró al mediodía de este martes, en una vivienda de la Manzana 3 de Alto Verde.
Fuentes policiales indicaron que el niño fue trasladado al dispensario de Alto Verde por su tío de 18 años y su mamá, luego de ser visto cuando se estaba ahogando en un balde de 20 litros que estaba cargado con agua.
“Estaba limpiando en casa cuando veo al bebé en el balde”, relató el tío del bebé, a Aire de Santa Fe.
Maniobras de RCP y traslado al Hospital Alassia
En el centro de salud Demetrio Gómez se le realizaron maniobras de reanimación y, ante la urgencia de la situación, el bebé fue derivado en ambulancia al Hospital Orlando Alassia, donde también se le practicó RCP.
Según el parte oficial, el niño había ingresado sin signos vitales y gracias a las técnicas de Reanimación Cardiopulmonar, pasó a Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece en estado grave y con asistencia mecánica respiratoria.