Un auto se incendió en plena Autovía 12 y fue destruido por completo

Un incendio de vehículo se registró en la mañana de este domingo en la Autovía 12, a la altura del acceso N° 45 que conecta con la localidad de Ibicuy, en la zona de Brazo Largo. El siniestro demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Ceibas y generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

El aviso fue recibido a las 07:13, momento en que se desplegó una dotación hacia el sector, ubicado a unos dos kilómetros de la autopista. Al arribar, los bomberos constataron un foco ígneo generalizado que afectaba por completo a un vehículo utilitario.

El rodado, un Fiat Qubo, era ocupado por dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 25, ambos domiciliados en Loma Verde, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. Según se informó, ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

Cómo se originó el fuego y el operativo

De acuerdo al relato del conductor, el incendio comenzó mientras circulaban con destino a Ibicuy con fines recreativos. Indicó que advirtió humo y fuego en el sector del motor, que rápidamente se propagó al resto del vehículo.

A pesar de intentar contener las llamas con un matafuego portátil, el avance del fuego fue inmediato y no pudo ser controlado. Ante esa situación, los ocupantes descendieron del rodado y solicitaron asistencia.

Incendio Autovía 12.

La dotación de bomberos trabajó con una línea de agua para lograr la extinción total del foco ígneo, además de realizar tareas de enfriamiento de la estructura del vehículo.

Intervención y control del tránsito

El incendio también afectó pastizales en la banquina, por lo que fue necesario realizar tareas de sofocación para evitar una mayor propagación del fuego en la zona.

Durante el operativo, intervino personal de Policía Caminera de Brazo Largo, que se encargó del ordenamiento del tránsito para garantizar la seguridad en el sector mientras se desarrollaban las tareas.

El móvil de Bomberos Voluntarios de Ceibas finalizó su intervención cerca de las 08:57, tras recorrer unos 42 kilómetros. El vehículo sufrió daños totales como consecuencia del siniestro.