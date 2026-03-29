 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial

Un auto se incendió en plena Autovía 12 y fue destruido por completo

El hecho ocurrió en la mañana de este domingo en el acceso que conecta la ruta con Ibicuy; el vehículo se prendió fuego en marcha y las llamas también afectaron la banquina.

29 de Marzo de 2026
Incendio Autovía 12.
Incendio Autovía 12.

El hecho ocurrió en la mañana de este domingo en el acceso que conecta la ruta con Ibicuy; el vehículo se prendió fuego en marcha y las llamas también afectaron la banquina.

Un incendio de vehículo se registró en la mañana de este domingo en la Autovía 12, a la altura del acceso N° 45 que conecta con la localidad de Ibicuy, en la zona de Brazo Largo. El siniestro demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de Ceibas y generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

 

El aviso fue recibido a las 07:13, momento en que se desplegó una dotación hacia el sector, ubicado a unos dos kilómetros de la autopista. Al arribar, los bomberos constataron un foco ígneo generalizado que afectaba por completo a un vehículo utilitario.

 

 

El rodado, un Fiat Qubo, era ocupado por dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 25, ambos domiciliados en Loma Verde, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. Según se informó, ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

 

Cómo se originó el fuego y el operativo

 

De acuerdo al relato del conductor, el incendio comenzó mientras circulaban con destino a Ibicuy con fines recreativos. Indicó que advirtió humo y fuego en el sector del motor, que rápidamente se propagó al resto del vehículo.

 

A pesar de intentar contener las llamas con un matafuego portátil, el avance del fuego fue inmediato y no pudo ser controlado. Ante esa situación, los ocupantes descendieron del rodado y solicitaron asistencia.

 

Incendio Autov&iacute;a 12.
Incendio Autovía 12.

 

La dotación de bomberos trabajó con una línea de agua para lograr la extinción total del foco ígneo, además de realizar tareas de enfriamiento de la estructura del vehículo.

 

Intervención y control del tránsito

 

El incendio también afectó pastizales en la banquina, por lo que fue necesario realizar tareas de sofocación para evitar una mayor propagación del fuego en la zona.

 

 

Durante el operativo, intervino personal de Policía Caminera de Brazo Largo, que se encargó del ordenamiento del tránsito para garantizar la seguridad en el sector mientras se desarrollaban las tareas.

 

El móvil de Bomberos Voluntarios de Ceibas finalizó su intervención cerca de las 08:57, tras recorrer unos 42 kilómetros. El vehículo sufrió daños totales como consecuencia del siniestro.

Temas:

Incendio autovía 12 Bomberos de Ceibas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso