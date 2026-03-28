Motociclista tuvo lesiones tras chocar con un auto en Avenida Zanni: estuvo inconsciente por unos minutos

El choque ocurrió en la intersección con Larralde en la noche del sábado

Un motociclista tuvo lesiones de consideración tras un accidente con un auto en Avenida Zanni y Crisólogo Larralde, a las 20:15 de este sábado. El jefe de la Comisaría 15°, Comisario Mario Velázquez, explicó ante Elonce que tras recibir el llamado al 911, el personal policial concurrió al lugar y constató el choque entre el rodado Motomel y Renault Clio.

“En el auto iba un hombre mayor, que resultó ileso y en la moto, un señor de 40 años, de apellido Marcelo Cardoso, que fue trasladado al Hospital San Martín”, explicó el funcionario.

El motociclista viajaba en un rodado Motomel 110cc, por Avenida Zanni en sntido Norte-Sur, mientras que el Renault lo hacía de forma contraria. Según las primeras hipótesis, el conductor habría intentado girar hacia la izquierda, para tomar Larralde, y colisiona con la moto.

“Producto del accidente, además de los daños materiales, el motociclista sufrió lesiones considerables y se le están realizando las curaciones pertinentes”, informó Velázquez.

“Cuando llegamos el hombre estaba inconsciente pero después volvió en razón. Aducía dolores en diferentes partes del cuerpo pero gracias a Dios estaría fuera de peligro”, aseguró el comisario. “La ambulancia demoró el tiempo prudente, se le van a realizar los estudios”, agregó.

En el lugar del accidente trabaja personal de policía científica para establecer las condiciones y causas del siniestro. La causa quedó a cargo de la fiscalía.

Elonce pudo saber que la esposa del motociclista participa activamente de la comisión vecinal del barrio Capibá, por lo que se habría estando dirigiendo hacia allí al momento de la colisión.

“Él se dirigía a su domicilio. Aparentemente la esposa del señor se hizo presente acá en el lugar, lo acompañó en la ambulancia”, señaló el comisario.

Tras el accidente, los vecinos del lugar reiteraron su reclamo por la falta de adecuada señalización.