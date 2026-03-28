Conductor quedó atrapado en su vehículo tras un choque frontal en Ruta 38

Un conductor quedó atrapado tras un choque en Ruta 38 y fue rescatado por bomberos en un siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana en San Salvador. El hecho se registró a la altura del kilómetro 14, donde colisionaron de manera frontal dos vehículos por causas que aún se investigan.

El accidente involucró a una camioneta Toyota, en la que se trasladaban cuatro personas, y un auto Suzuki conducido por un hombre mayor de edad. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor quedó imposibilitado de salir por sus propios medios.

La situación generó un despliegue de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar ante la gravedad del escenario. El foco principal estuvo puesto en asistir al hombre atrapado, cuya liberación demandó un trabajo coordinado.

Rescate clave de los bomberos

Personal de Bomberos Voluntarios de San Salvador llevó adelante un operativo para liberar al conductor, quien había quedado atrapado dentro del habitáculo tras la colisión.

Una vez liberado, el hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia hacia el hospital San Miguel, donde fue examinado por el médico policial. Según se informó, presentaba lesiones leves en su mano izquierda.

Peritajes e investigación

La fiscalía local tomó intervención y ordenó las actuaciones de rigor.

En el lugar del siniestro, se procedió al corte momentáneo de la circulación vehicular, y personal de policía científica realizo placa fotográficas y planimetría del hecho para el inicio de actuaciones de estilo a fines de determinar las circunstancias del accidente vial.