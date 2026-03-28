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Policiales Colón  

Perdió el control de la camioneta y volcó: dio positivo en el test de alcoholemia

El hecho ocurrió en Colón durante la mañana del sábado. El conductor de una camioneta perdió el control, volcó y debió ser hospitalizado. El test de alcoholemia confirmó consumo de alcohol.

28 de Marzo de 2026
Vuelco en Colón
Vuelco en Colón

El hecho ocurrió en Colón durante la mañana del sábado. El conductor de una camioneta perdió el control, volcó y debió ser hospitalizado. El test de alcoholemia confirmó consumo de alcohol.

Un siniestro vial en Colón dejó como saldo a un conductor lesionado luego de que perdiera el control de su vehículo y volcara en la vía pública durante las primeras horas de este sábado. El hecho ocurrió en calle Artigas, entre Bernard y Río Iguazú.

 

Según se informó a Elonce, el conductor de una camioneta Ford EcoSport perdió la estabilidad del rodado y la maniobra derivó en el vuelco del vehículo, que quedó en una posición irregular sobre la calzada.

 

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió lesiones y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital San Benjamín para su atención médica.

Alcoholemia positiva y retención del vehículo

En el lugar del siniestro intervino personal de Inspección Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor involucrado.

 

El resultado fue positivo, por lo que se procedió a la retención de la camioneta, en el marco de la normativa vigente en materia de tránsito.

Temas:

vuelco camioneta Colón alcoholemia positiva siniestro vial
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