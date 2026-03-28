Tragedia en Pilar: un operario murió y otro resultó herido tras incendio en el Parque Industrial

El incendio ocurrió en la refinería Nueva Energía cuando operarios cargaban combustible en un camión

Un operario murió y otro resultó gravemente herido como consecuencia de un incendio que se desató este sábado por la tarde en el Parque Industrial de Pilar, en el norte del conurbano bonaerense, según confirmaron fuentes oficiales.

El siniestro ocurrió en la refinería Nueva Energía, ubicada en la intersección de las calles 5 y 8 dentro del predio fabril, cuando trabajadores realizaban tareas de carga de combustible en un camión, de acuerdo con información recabada por la agencia Noticias Argentinas.

En el lugar había depósitos de nafta y gasoil, lo que generó una rápida propagación de las llamas y derivó en una serie de explosiones. Como consecuencia, uno de los operarios murió en el acto, mientras que su compañero sufrió quemaduras de gravedad.

El trabajador herido fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde permanece internado en estado reservado, indicaron voceros sanitarios.

Varias dotaciones de bomberos acudieron al lugar y continuaban durante la noche con intensas tareas para contener el incendio y evitar que se extienda a otros sectores del parque industrial.

Las autoridades iniciaron peritajes para determinar las causas del hecho, mientras no se descarta que el fuego se haya originado durante las maniobras de carga de combustible.