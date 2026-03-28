Siniestro vial en la Autovía 14: camión volcó tras cruzar un espejo de agua

REDACCIÓN ELONCE
Un utilitario perdió el control por "hidroplaneo" y terminó sobre el guardarraíl. Tres hombres fueron asistidos en el lugar y no sufrieron lesiones de gravedad. El tránsito se mantuvo con circulación asistida.
Un siniestro vial en la Autovía 14, se produjo este sábado por la tarde, en el kilómetro 126 de la Ruta Nacional 14, en el departamento Uruguay, cuando un utilitario perdió el control tras atravesar un espejo de agua y terminó volcado sobre el guardarraíl.
El hecho ocurrió alrededor de las 17:40 horas, a la altura del camino viejo a San Justo, donde intervino personal de la Comisaría Tercera tras recibir el alerta sobre un vuelco en la traza vial.
El vehículo involucrado fue un Mercedes Benz Sprinter de color blanco, en el que se trasladaban tres hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires, quienes circulaban en sentido Norte-Sur, desde Formosa hacia territorio bonaerense.
Cómo ocurrió el vuelco en la Autovía 14
Según el testimonio del conductor, de 61 años, al arribar a la zona de los silos el utilitario atravesó un espejo de agua acumulado sobre la calzada, lo que provocó el fenómeno de "hidroplaneo".
Esta situación generó la pérdida de estabilidad del rodado, que terminó desviándose y finalizó su recorrido sobre el lateral izquierdo, apoyado contra el guardarraíl.
A pesar de la violencia del impacto, tanto el conductor como sus acompañantes, de 35 y 34 años, lograron salir del vehículo por sus propios medios sin quedar atrapados, indicaron fuentes policiales.
En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias “Vida”, cuyo personal asistió a los ocupantes. Tras la evaluación médica, se confirmó que no presentaban lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.
Intervención y recomendaciones tras el siniestro
Como consecuencia del siniestro, el tránsito en la Autovía 14 no debió ser interrumpido, aunque se implementó circulación asistida para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y seguridad.
En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales y personal de la Policía Caminera, quienes realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar.
Finalmente, las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir bajo condiciones climáticas adversas o ante la presencia de agua sobre la calzada, ya que el "hidroplaneo" representa un riesgo frecuente que puede derivar en este tipo de siniestros viales.