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Policiales Siniestro vial

Manejaba con cinco veces más alcohol del permitido y embistió a dos menores en Mendoza

El hecho ocurrió en Godoy Cruz; una nena de cinco años resultó con heridas graves y el test de alcoholemia del automovilista arrojó un nivel cinco veces superior al permitido.

29 de Marzo de 2026
Policía Mendoza.
Policía Mendoza.

El hecho ocurrió en Godoy Cruz; una nena de cinco años resultó con heridas graves y el test de alcoholemia del automovilista arrojó un nivel cinco veces superior al permitido.

Un grave hecho vial ocurrió en Mendoza, donde un conductor alcoholizado atropelló a dos menores y fue detenido en el lugar. El episodio generó conmoción en la zona y activó un operativo de emergencia para asistir a las víctimas.

 

El siniestro se registró el sábado por la tarde en el departamento de Godoy Cruz, cuando el automovilista perdió el control del vehículo mientras circulaba por el barrio Los Barrancos 2.

 

 

De acuerdo a la información oficial, el hecho se produjo en la intersección de las calles El Salvador y Cuba, donde una nena de cinco años y un adolescente de 14 fueron embestidos mientras caminaban por la zona.

 

El impacto y la asistencia a las víctimas

 

Tras el episodio en Mendoza, vecinos alertaron al 911 y minutos después arribaron al lugar efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes asistieron a los menores.

 

La niña fue la más afectada, ya que sufrió politraumatismos y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internada bajo observación.

 

Polic&iacute;a Mendoza.
Policía Mendoza.

 

En tanto, el adolescente fue llevado por sus familiares a otro centro de salud, donde fue atendido por lesiones leves y quedó fuera de peligro, aunque continúa en seguimiento médico.

 

El estado del conductor y la causa

 

Las primeras pericias determinaron que el conductor manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre. El test de alcoholemia arrojó 2,45 gramos por litro, lo que representa cinco veces el máximo permitido en Mendoza, establecido en 0,5.

 

El hombre, de 44 años, fue detenido en el lugar y el vehículo, un Volkswagen Gol, quedó secuestrado por disposición de las autoridades.

 

La causa quedó en manos del Juzgado Contravencional N°1, que interviene por infracción a la Ley de Tránsito, mientras avanzan las actuaciones para establecer las responsabilidades en el hecho.

Temas:

mendoza Alcohol Conductor alcoholizado
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