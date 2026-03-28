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Sociedad Mendoza

Adolescente se descompensó y murió durante una clase de educación física en la escuela

El chico de 15 años sufrió una repentina descompensación durante la actividad física en una escuela de Mendoza. Llegó en estado crítico al hospital, donde finalmente falleció.

28 de Marzo de 2026
El chico tenía 15 años
El chico tenía 15 años Foto: Ilustrativa

El chico de 15 años sufrió una repentina descompensación durante la actividad física en una escuela de Mendoza. Llegó en estado crítico al hospital, donde finalmente falleció.

Un adolescente de 15 años murió luego de descompensarse mientras participaba de una clase de educación física en la escuela Valentín Bonetti, ubicada en Godoy Cruz, provincia de Mendoza.

 

Según confirmaron fuentes policiales, el joven sufrió una repentina descompensación durante la actividad física, lo que generó una inmediata intervención de docentes y personal del lugar.

 

En el colegio le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Minutos después, el menor fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Notti.

 

A ese nosocomio ingresó en estado crítico y pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

 

El caso recayó sobre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Todo indica que el fallecimiento del alumno se debió a alguna patología cardiológica. No hubo participación de terceros ni violencia sobre la víctima.

La escuela Valent&iacute;n Bonetti
La escuela Valentín Bonetti

El comunicado de la escuela

Horas después de conocerse el hecho, la institución educativa compartió un comunicado y dio detalles sobre lo sucedido.

 

"Informamos que el alumno se descompensa durante la clase de Educación Física bajo la vigilancia del profesor a cargo, quien lo asiste inmediatamente. Luego es socorrido y trasladado por el Servicio Médico", alegaron para agregar que los padres "habían presentado el apto de su hijo según la normativa vigente".

 

En el comunicado, expresaron sentirse profundamente conmovidos e invitaron a toda la comunidad educativa a unirse "en este momento de tristeza".

 

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, amigos y seres queridos, haciéndoles llegar nuestro afecto y respeto en este difícil momento".

Temas:

Adolescente educación física fallecimiento mendoza
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