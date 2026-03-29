Hallaron a un hombre con heridas cortantes en Paraná, pero no denunció a su agresor

“El hombre de 44 años presentaba cortes superficiales en la cabeza y en el torno; estaba bajo evidentes signos de haber consumido algún tipo de sustancia, se tornó agresivo con los uniformados y no quiso brindar muchos datos", explicó comisario.
Hallaron a un hombre con heridas de arma blanca durante la madrugada de este domingo en la zona de calles Pronunciamiento y Recuerdo de Provincia, en Paraná. De acuerdo a lo manifestado por la víctima, éste dijo haber sido golpeado por un sujeto de quien no aportó ningún dato.
“El hombre de 44 años presentaba cortes superficiales en la cabeza y en el torno; estaba bajo evidentes signos de haber consumido algún tipo de sustancia, se tornó agresivo con los uniformados y no quiso brindar muchos datos; solo dijo que un hombre lo había agredido”, comunicó el jefe de la Departamental Policial Paraná, Hernán Góngora.
Y agregó: “Esta persona se negó a ser atendida cuando llegó la ambulancia y se opuso a que personal policial le tomara la denuncia. Se retiró enojado y se desconocen las circunstancias del ataque”.
En el lugar se hizo presente personal de emergencias, aunque la persona lesionada manifestó no requerir asistencia médica en ese momento, como así tampoco querer radicar denuncia de lo sucedido. “Las lesiones observadas serían de carácter leve y superficiales”, informaron fuentes policiales.
Se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, continuándose con las actuaciones para esclarecer el hecho.