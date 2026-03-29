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Diamante: agredieron a un policía en medio de un violento ataque y detuvieron a un hombre

El funcionario cumple tareas en la Sección Motorizada y había concurrido a una vivienda donde se había activado un botón antipánico, en el marco de una situación de violencia de género. El agresor provocó la caída del uniformado y daños en el vehículo.

29 de Marzo de 2026
El funcionario fue agredido cuando se dirigía a un domicilio tras activarse un botón antipánico
El funcionario fue agredido cuando se dirigía a un domicilio tras activarse un botón antipánico

El funcionario cumple tareas en la Sección Motorizada y había concurrido a una vivienda donde se había activado un botón antipánico, en el marco de una situación de violencia de género. El agresor provocó la caída del uniformado y daños en el vehículo.

Un efectivo de la Policía de Entre Ríos resultó herido este domingo en la ciudad de Diamante luego de ser atacado por un hombre que intentaba huir de un domicilio donde se había activado un botón antipánico. El agresor fue detenido a pocos metros del lugar.

 

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando desde la Sala de Monitoreo Policial se recibió una alerta de emergencia. De inmediato, dos efectivos motorizados acudieron a la zona de calles Tratado del Pilar y General Noailles.

Foto: Jefatura Departamental Diamante
Foto: Jefatura Departamental Diamante

 

Al arribar, los policías observaron a un hombre que salía del domicilio y emprendía la fuga. En ese momento, el sospechoso atacó violentamente a los agentes, provocando la caída de uno de los motociclistas, quien sufrió lesiones y daños en el rodado policial.

 

El agresor continuó su huida, pero fue rápidamente interceptado por otros efectivos que participaron del operativo. Se trata de un joven de 26 años, vecino de la ciudad, quien quedó detenido y a disposición de la Justicia. Según se informó, el individuo contaba con medidas judiciales vigentes que le prohibían acercarse a la mujer que activó el botón antipánico.

Foto: Jefatura Departamental Diamante
Foto: Jefatura Departamental Diamante

 

En tanto, el policía herido, de 24 años, fue asistido en el lugar por vecinos y luego trasladado al hospital local. Los médicos constataron lesiones en una pierna, una mano y escoriaciones, aunque aclararon que no revisten gravedad y que podrá reincorporarse al servicio tras su recuperación.

 

Desde la fuerza destacaron la rápida intervención del personal y reiteraron el compromiso de la Policía de Entre Ríos con la protección de la comunidad, especialmente en situaciones de riesgo vinculadas a violencia de género.

Temas:

policía agredido Diamante
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