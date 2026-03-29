Detuvieron a tres personas por narcomenudeo en Federal tras allanamientos

Un operativo por narcomenudeo en la ciudad de Federal culminó con la detención de tres personas y el secuestro de distintas sustancias y elementos vinculados a la investigación. Los procedimientos se realizaron en la madrugada de este domingo en distintos puntos de la localidad.

La causa, que se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Federal, se había iniciado en noviembre de 2025 y contó con la intervención del Juzgado de Garantías local. Las medidas fueron ejecutadas por personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos.

Los allanamientos se concretaron en viviendas de los barrios Salto y Centenario, donde los efectivos lograron reunir elementos considerados de interés para el avance del expediente.

Detenidos y secuestro de sustancias

En el barrio Salto, los uniformados detuvieron a un hombre mayor de edad que residía en el domicilio allanado. En tanto, en el barrio Centenario, el procedimiento derivó en la detención de otras dos personas, un hombre y una mujer, ambos también mayores.

Durante los operativos en Federal, se incautaron envoltorios con cannabis sativa (marihuana), cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares, entre otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Uno de los detenidos tras los allanamientos.

Además, los efectivos secuestraron un arma de fabricación casera, sin mecanismo de disparo, comúnmente conocida como “tumbera”, junto con cigarrillos artesanales que contenían sustancia vegetal.

Investigación en curso y participación policial

Los detenidos fueron trasladados a la alcaidía de la Jefatura Departamental Federal, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que continúa en etapa investigativa.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental local, con colaboración de efectivos de la misma división de Feliciano y grupos especiales de ambos departamentos.