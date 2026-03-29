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Policiales Operativo policial

Detuvieron a tres personas por narcomenudeo en Federal tras allanamientos

Los procedimientos se realizaron en dos barrios y permitieron secuestrar drogas, dinero, celulares y un arma; la investigación se inició meses atrás.

29 de Marzo de 2026
Allanamientos en Federal.
Allanamientos en Federal.

Los procedimientos se realizaron en dos barrios y permitieron secuestrar drogas, dinero, celulares y un arma; la investigación se inició meses atrás.

Un operativo por narcomenudeo en la ciudad de Federal culminó con la detención de tres personas y el secuestro de distintas sustancias y elementos vinculados a la investigación. Los procedimientos se realizaron en la madrugada de este domingo en distintos puntos de la localidad.

 

La causa, que se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Federal, se había iniciado en noviembre de 2025 y contó con la intervención del Juzgado de Garantías local. Las medidas fueron ejecutadas por personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos.

 

 

Los allanamientos se concretaron en viviendas de los barrios Salto y Centenario, donde los efectivos lograron reunir elementos considerados de interés para el avance del expediente.

 

Detenidos y secuestro de sustancias

 

En el barrio Salto, los uniformados detuvieron a un hombre mayor de edad que residía en el domicilio allanado. En tanto, en el barrio Centenario, el procedimiento derivó en la detención de otras dos personas, un hombre y una mujer, ambos también mayores.

 

Durante los operativos en Federal, se incautaron envoltorios con cannabis sativa (marihuana), cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares, entre otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

 

Uno de los detenidos tras los allanamientos.
Uno de los detenidos tras los allanamientos.

 

Además, los efectivos secuestraron un arma de fabricación casera, sin mecanismo de disparo, comúnmente conocida como “tumbera”, junto con cigarrillos artesanales que contenían sustancia vegetal.

 

Investigación en curso y participación policial

 

Los detenidos fueron trasladados a la alcaidía de la Jefatura Departamental Federal, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que continúa en etapa investigativa.

 

 

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental local, con colaboración de efectivos de la misma división de Feliciano y grupos especiales de ambos departamentos.

Temas:

droga Federal allanamientos
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