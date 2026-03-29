Hallaron un cuerpo en una zona rural de Santa Fe e investigan si es del hombre buscado desde el jueves

El hallazgo de un cadáver en una zona rural de la ciudad de Roldán, en la provincia de Santa Fe, generó conmoción este domingo y podría estar vinculado a la desaparición de José Omar Rendón Ramírez, el hombre de 65 años que era intensamente buscado desde el jueves en el departamento San Lorenzo. Por el caso, ya hay dos personas detenidas, publicó La Capital.

El cuerpo fue encontrado en un camino rural paralelo a la ruta A-012, en cercanías del Parque Industrial de Roldán, donde trabajó personal del Departamento Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a la División Científica Forense de Rosario y efectivos de la Unidad Regional XVII.

Si bien en el lugar se presume que se trataría de Rendón, la confirmación oficial quedará sujeta al resultado de la autopsia que se realizará en el Instituto Médico Legal, por orden del fiscal Carlos Ortigoza, a cargo de la investigación en el Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo.

La investigación

La causa tuvo avances clave entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando efectivos de la PDI y del Grupo de Operaciones Tácticas realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Echeverría al 100, en la ciudad de San Lorenzo, también en Santa Fe.

En ese domicilio se realizaron pruebas de luminol que detectaron rastros biológicos, lo que derivó en la detención de un hombre de 32 años, identificado como Ezequiel R. Además, se secuestraron teléfonos celulares, otros elementos de interés y un automóvil Chevrolet Astra.

En paralelo, durante la mañana de este domingo se intensificaron los operativos de búsqueda con patrullajes y sobrevuelos con drones en la región. Horas más tarde, una mujer identificada como Agustina E., también requerida por la Justicia, se presentó en una dependencia policial y quedó detenida.

Con el hallazgo del cuerpo y los sospechosos arrestados, la fiscalía avanza en la reconstrucción de los hechos para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en el caso.