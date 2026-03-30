Conducía ebrio, casi provoca un accidente, agredió a la policía y terminó detenido en Concordia

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes en Paraná luego de protagonizar una serie de maniobras peligrosas mientras conducía un vehículo y resistirse al accionar de las fuerzas de seguridad. El hecho ocurrió en la zona de avenida Castro y Francisco A. Mendoza, donde intervino personal policial y agentes de tránsito.

Según se informó, el episodio tuvo lugar alrededor de la 01:30, cuando el conductor circulaba por avenida del Río en sentido sur–norte a bordo de un Volkswagen Suran. En ese trayecto, realizó movimientos riesgosos que derivaron en un impacto contra el cordón de una rotonda.

Como consecuencia del choque, uno de los neumáticos del vehículo sufrió daños, lo que motivó la presencia de efectivos del Comando Radioeléctrico junto a personal de Tránsito municipal.

Intervención y resistencia

Al momento de ser identificado, el hombre —de 54 años— se negó a exhibir la documentación correspondiente del rodado. Además, presentaba signos compatibles con un posible estado de ebriedad, lo que agravó la situación durante el procedimiento.

De acuerdo a lo indicado por fuentes oficiales, el conductor adoptó una actitud agresiva e intentó atacar tanto a los policías como a los agentes de tránsito que participaban del operativo. Ante esta conducta, los efectivos debieron intervenir para reducirlo.

Finalmente, el sujeto fue detenido en el lugar tras la intervención del personal interviniente, que logró controlar la situación sin que se registraran mayores incidentes.

Medidas judiciales y retención del vehículo

La fiscal interviniente, Daniela Montangie, dispuso la detención del individuo bajo la figura de resistencia a la autoridad, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

En paralelo, el vehículo fue retenido por personal de Tránsito junto con la licencia de conducir del implicado, en el marco de las infracciones detectadas durante el procedimiento.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal del hombre detenido, en un contexto que vuelve a poner el foco sobre la conducción imprudente y el riesgo en la vía pública.