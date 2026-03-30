Detuvieron a otro sospechoso por violento robo a una familia en Villaguay

El pasado viernes, una familia de Villaguay fue víctima de un robo cuando sujetos que se hicieron pasar por policías ingresaron armados a la vivienda y se llevaron más de seis millones de pesos en efectivo y un arma de fuego.

La denuncia fue radicada por una mujer mayor de edad, quien se encontraba en su domicilio junto a sus hijas cuando fue sorprendida por los delincuentes.

En el marco de la investigación, durante la noche del domingo la policía logró interceptar en la vía pública a un individuo que tenía pedido de captura vigente, sospechado de participar en el violento hecho.

Tras la detención, y con intervención de la Fiscalía en turno, se llevó adelante un allanamiento domiciliario que arrojó resultados positivos. Durante el operativo, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, un teléfono celular, sustancia estupefaciente y cartuchería de distintos calibres, todos elementos considerados de interés para la causa.

El sospechoso fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Avances en la causa

Desde la Jefatura Departamental Villaguay se informó que esta detención se suma a otra realizada durante el fin de semana, lo que eleva a dos el número de personas detenidas en relación al robo investigado.

Según indicaron fuentes policiales, el operativo fue el resultado de un trabajo coordinado entre distintas áreas de la fuerza, en el marco de tareas investigativas que se venían desarrollando tras el ilícito.

El caso continúa en etapa de investigación, con intervención de la Fiscalía, mientras se analizan los elementos secuestrados y su vinculación con el hecho denunciado.

Asimismo, no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa, en función de las pruebas recolectadas durante los allanamientos y detenciones realizadas en las últimas horas.