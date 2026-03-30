Violento asalto en Santa Fe: atacaron a una familia y un bebé resultó herido

Un violento episodio de inseguridad se registró en la ciudad de Santa Fe, donde una familia fue atacada por delincuentes armados al momento de arribar a su domicilio. El hecho dejó como saldo a un hombre herido y a un bebé de apenas 20 días que resultó afectado durante la huida.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo en barrio Barranquitas, en la zona de pasaje San Carlos de Bariloche al 3800, cuando las víctimas regresaban a su vivienda. Según se pudo reconstruir, la situación se desencadenó al momento en que descendieron del vehículo para ingresar a la casa.

En ese contexto, dos personas armadas con cuchillos sorprendieron a la familia y comenzaron a amenazarlos con intenciones de robo. La mujer logró alejarse del lugar, mientras que el conductor, un hombre de 35 años, permanecía dentro del automóvil, donde también se encontraba su hijo recién nacido.

Intento de escape y momento crítico

Ante la amenaza, el hombre decidió intentar escapar realizando una maniobra en reversa con el vehículo aún en marcha. Sin embargo, los agresores lo persiguieron y lograron alcanzarlo, provocándole heridas cortantes en uno de sus brazos.

A pesar de la agresión, el conductor logró realizar una segunda maniobra que le permitió alejarse del lugar y evitar que los delincuentes concretaran un ataque mayor o ingresaran a la vivienda. La rápida reacción fue clave para frenar la situación, aunque en medio del movimiento se generó otro momento de tensión, según info de Aires de Santa Fe.

Lugar del hecho en Santa Fe.

Durante la maniobra brusca, el bebé que se encontraba en la parte trasera del vehículo se soltó de su asiento y cayó dentro del habitáculo. Frente a esta situación, la familia decidió trasladarlo por sus propios medios a un centro de salud.

Estado del bebé y elementos robados

El menor fue asistido en el hospital de niños de Santa Fe, donde los profesionales confirmaron que se encuentra fuera de peligro y que no presenta lesiones de gravedad. El hombre, en tanto, recibió atención por las heridas sufridas durante el ataque.

Tras el hecho, los delincuentes lograron escapar con algunos objetos de valor. De acuerdo a la información disponible, sustrajeron una riñonera que contenía dinero en efectivo y un teléfono celular.

El caso vuelve a poner en foco los hechos de inseguridad en distintos sectores de Santa Fe, particularmente en zonas residenciales donde se repiten episodios delictivos al momento en que los vecinos ingresan o egresan de sus viviendas.