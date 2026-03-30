Se viene el 1º Supatlón solidario en Paraná: de qué se trata y cómo participar

REDACCIÓN ELONCE
El Supatlón 2026 llega a Paraná combinando running y SUP con fin solidario a favor de la fibrosis quística. Las inscripciones están abiertas. Organizadores brindaron detalles a Elonce.
Paraná será sede de la 1º edición del Supatlón 2026 - Copa Cimes. Fátima Heinze y Leandro Deharbe explicaron a Elonce que la actividad combina SUP (2km) y carrera de calle (5k), con un fin solidario que busca apoyar a pacientes con fibrosis quística y concientizar sobre la donación de órganos.
La actividad se realizará el próximo 11 de abril, a las 17, en el Balneario Thompson y busca unir deporte con solidaridad. "Va a ser la primera vez en la región que que vamos a tener esta modalidad", indicaron. La iniciativa tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Fundación FQ.
Destacaron que el evento es flexible para los participantes: "Pueden hacerlo individual o en pareja. Si querés hacer solamente la parte de running, podés hacer solamente la parte de running. Si querés hacer solo de SUP, podés hacer solo SUP”.
Un evento con corazón solidario
Además de la competencia, el Supatlón contará con actividades educativas y charlas informativas. Heinze señaló: "Va a haber una charla especial con el doctor Fernando Meneguetti, neumonólogo, especialista en FQ". También estarán presentes representantes de CUCAIER, quienes brindarán asesoramiento sobre donación de órganos.
"Esto va a estar muy bueno", aseguraron. "La idea más allá de todo lo que hacemos siempre es concientizar y visibilizar. Vamos a cumplir 15 años este 2026. Seguimos trabajando en silencio, ayudando a todos los pacientes que nos necesitan".
Los organizadores también destacaron la importancia del acompañamiento empresarial: "Sin el acompañamiento de empresas como CIMES y de tantas otras personas que nos apoyaron, no podríamos haber llegado a donde estamos. La idea es seguir creciendo, que más empresas y personas se sumen a la causa", explicó Heinze.
Inscripciones abiertas y cierre con música
El evento contará además con un “tercer tiempo” con música, premios y sorteos, y la hidratación estará asegurada para todos los participantes. Los primeros 100 inscritos recibirán remera en su kit de participación.