El Real Madrid realizó una oferta de 150 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez volvió a instalarse en el centro de la escena del fútbol europeo luego de que Real Madrid confirmara públicamente que presentó una oferta formal de 150 millones de euros para incorporar al delantero argentino.

La propuesta fue comunicada por la propia institución madrileña a través de un comunicado oficial difundido tras una reunión de su Junta Directiva. Sin embargo, la respuesta del Atlético de Madrid fue negativa y la operación no avanzó.

Según informó el club blanco, la entidad rojiblanca rechazó la oferta y se remitió a la cláusula de rescisión del futbolista, una cifra que, de acuerdo con medios españoles, rondaría los 500 millones de euros.

El comunicado del Real Madrid

La confirmación puso fin a las especulaciones que habían surgido durante los últimos días sobre el interés del conjunto merengue por el atacante cordobés.

“El Real Madrid C. F. comunica que ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, señaló la institución en el escrito oficial.

Además, explicó que el Atlético analizó la propuesta y decidió rechazarla, manteniendo su postura de no negociar al futbolista por debajo de las condiciones establecidas contractualmente.

Julián Álvarez está concentrado en la Selección.

La respuesta del Atlético

Tras conocerse el comunicado, Atlético de Madrid reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales y eligió el humor para responder a su clásico rival.

La institución compartió la publicación del Real Madrid acompañándola con varios emojis de carcajadas, en una señal de burla hacia la propuesta presentada.

Posteriormente, el club rojiblanco difundió un mensaje en el que negó haber valorado seriamente la oferta y aprovechó para lanzar nuevas ironías contra la entidad presidida por Florentino Pérez.

La respuesta del Atlético de Madrid.

El presente de Julián Álvarez

Mientras tanto, Julián Álvarez permanece concentrado con la Selección argentina en la previa del Mundial 2026 y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El delantero llegó al Atlético de Madrid en agosto de 2024 procedente del Manchester City y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del equipo dirigido por Diego Simeone.

Formado en River Plate, el atacante construyó una destacada trayectoria en Europa. Tras su paso por el conjunto inglés, donde conquistó múltiples títulos, dio el salto al Atlético en una operación millonaria y firmó contrato hasta junio de 2030.

Los números respaldan su presente. Desde su llegada al club madrileño acumula 49 goles en 63 partidos oficiales, rendimiento que explica el interés de varios gigantes europeos y el intento del Real Madrid por concretar uno de los fichajes más impactantes del mercado.