Sofía Garcés, entre las mejores del mundo en aguas abiertas: "Estoy contenta y con mucho orgullo"

REDACCIÓN ELONCE
Sofía Garcés atraviesa un presente brillante en aguas abiertas: con apenas 18 años, ya compite entre la élite mundial, suma podios continentales y proyecta su carrera hacia Europa.
Sofía Garcés continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la natación en aguas abiertas. Con tan solo 18 años, la joven deportista ya logró posicionarse entre las mejores del mundo en su categoría, tras una destacada participación en el circuito internacional. “Competí hace relativamente poco, del 27 al 28 de marzo. Fue la primera etapa del circuito mundial de aguas abiertas que se realizó en Egipto. Estuve compitiendo en la distancia de 10 kilómetros. Es un torneo en la que están las mejoras nadadoras del mundo. Logré el cuarto puesto en ranking junior y el 29 en la general”, relató.
El resultado no solo confirma su crecimiento deportivo, sino que también marca un hito en su carrera dentro de la categoría junior. En un contexto de máxima exigencia, Garcés logró medirse con atletas de nivel olímpico, acumulando experiencia clave para su desarrollo. “Estoy muy contenta y con mucho orgullo. Es histórico (el puesto) en mi categoría junior y estoy con ganas de seguir compitiendo”, expresó.
Su calendario competitivo no se detiene. La nadadora ya tiene en agenda nuevas pruebas tanto a nivel nacional como internacional, donde buscará seguir mejorando sus marcas y afianzando su lugar en la elite.
Camino al alto rendimiento
El próximo desafío inmediato será en el país. “Ahora el 11 de abril estoy compitiendo en Santo Tomé el último circuito argentino de aguas abiertas, que es clasificatorio para los Juegos ODESUR y siguiendo con este torneo internacional, consta de cuatro etapas: la segunda es en España, la tercera en Italia y la última en Portugal. A fines de abril voy a estar viajando para España para competir en la segunda etapa”, detalló.
Su formación deportiva combina esfuerzo, disciplina y decisiones clave. Actualmente entrena en Santa Fe, aunque sus inicios fueron en Paraná. “Estoy en Unión de Santa Fe. Mi formación, hasta los 15 años, fue en el Atlético Echagüe Club de Paraná, pero para seguir proyectando y mejorando me vine hasta acá”, contó.
El nivel de exigencia que implica competir en aguas abiertas requiere una preparación integral. “Un día mío arranca a las cinco de la mañana. Tengo 10 turnos en el agua por semana (de lunes a sábado, en doble turno). Después se suman tres sesiones de gimnasio, psicóloga y nutricionista. Es una jornada bastante cansadora, pero necesaria para las aguas abiertas”, explicó sobre su rutina.
Experiencia internacional y desafíos
El paso por Egipto significó también su debut en una competencia de mayores a nivel mundial, lo que implicó un salto importante en su carrera. “Fue mi primera experiencia en el Mundial de Categoría Mayores. Solo había competido en 2024 en categoría junior y fue ver a todas las nadadoras, las mejores del mundo y que estuvieron en un Juego Olímpico, ir y verlas. La particularidad del mar es que parece una pileta”, recordó.
Las condiciones del entorno también jugaron su papel en la experiencia. “La temperatura del agua estaba en 22 grados, que es lo ideal para competir, lo sentí un poco salado, pero fue hermoso”, describió.
Más allá de lo deportivo, el camino hacia este tipo de competencias presenta obstáculos económicos. “A pesar de reunir el dinero para poder participar de esta competencia, ese fue el mayor desafío. En el aspecto deportivo, fui a probar y sentir roce con otras nadadoras. Sirve de aprendizaje, y cada carrera tiene su particularidad. Pude mantenerme con un grupo de mi categoría y se decidió en los últimos metros. Quedé muy cerca de la primera Junior”, afirmó.
El apoyo, clave para seguir creciendo
Para poder sostener su carrera internacional, Garcés debió gestionar apoyos y recursos. “Pude conseguir unas empresas de apoyo que lograron ayudarme para poder solventar los gastos. Estoy súper agradecida, pero cualquier sponsor que quiera confiar en mí. Tengo un alias que es sofigarces.arg, donde cualquier aporte, sea mínimo, aporta un montón. Cualquier cosa, mi Instagram es @sofigarces para cualquiera que quiera estar en contacto conmigo”, señaló.
Su presente refleja no solo talento, sino también determinación y compromiso. En un deporte que exige tanto física como mentalmente, la joven entrerriana demuestra estar preparada para dar pelea en los más altos niveles.