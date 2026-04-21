Realizan una colecta de sangre en barrio San Agustín y convocan a vecinos de Paraná

Una nueva colecta de sangre se lleva adelante este martes en barrio San Agustín de Paraná, en el marco de la campaña “Donar Sangre Nos Une”, impulsada por IAFAS, IAPSER, el Gobierno de Entre Ríos y el Programa Provincial de Hemoterapia.

La actividad se desarrolla de 7 a 11 en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, ubicada en avenida Montiel 1380, con convocatoria abierta a toda la comunidad.

Desde la organización señalaron que el objetivo principal es promover la donación voluntaria y sostener un stock adecuado de componentes sanguíneos para hospitales de la provincia.

Buena respuesta de vecinos

La coordinadora técnica del Programa Provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, destacó la participación registrada en las primeras horas de la mañana.

“Con una nueva colecta, con una gran cantidad de donantes que se han acercado, es tempranito, pero se han acercado mucho. Siempre tenemos una buena cantidad acá en lo que es esta comunidad”, expresó.

Además, remarcó que este tipo de acciones ayudan a generar conciencia social. “Son por ahí acciones que contagian”, señaló, al valorar el compromiso de instituciones y vecinos.

Colecta de sangre en barrio San Agustín.

Cómo sigue la campaña

Jacobo indicó que el cronograma continuará en distintas localidades entrerrianas durante las próximas semanas.

“Este jueves seguimos con Hasenkamp, después el martes que viene vamos a Villa Urquiza y el 29 en la escuela del CAE, y ahí cerramos abril”, detalló.

También adelantó que en mayo ya se encuentran previstas entre una y dos colecta de sangre por semana, con el propósito de acercar nuevas oportunidades para donar.

Colecta de sangre en barrio San Agustín.

Quiénes pueden donar

Desde la organización recordaron que pueden donar personas de entre 17 años, con autorización de sus padres, y hasta los 65 años, siempre que no estén bajo tratamiento médico incompatible.

Asimismo, recomendaron no concurrir en ayunas. Se puede desayunar mate, té, café, jugos, frutas o alimentos livianos, evitando lácteos antes de la extracción.

“Con una acción de estas se está salvando tres vidas”, sostuvo Jacobo al resaltar la importancia de cada colecta de sangre.

Invitación abierta

Por su parte, María Rosa Moisés, directora de Comunicaciones del Ministerio de Salud, invitó a quienes tengan dudas o temor a acercarse al lugar.

Explicó que muchas personas llegan por primera vez con inseguridad, pero encuentran un espacio ameno y acompañamiento durante toda la jornada.

La convocatoria permanece abierta hasta las 11 en avenida Montiel 1380, en barrio San Agustín de Paraná.