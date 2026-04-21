Fuerte suba en la venta de motos: los patentamientos crecieron más de 45% en 2026

El mercado de motos inició 2026 con números positivos en la Argentina y consolidó una tendencia alcista durante el primer trimestre del año. De acuerdo con un informe difundido por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), entre enero y marzo se patentaron 222.871 unidades en todo el país.

La cifra representa un crecimiento superior al 45 por ciento respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 153.460 vehículos.

Los datos reflejan una fuerte demanda en un segmento que mantiene peso específico dentro de la movilidad urbana y el transporte cotidiano.

Cómo evolucionaron las ventas

El comportamiento mensual mostró una mejora constante en la comercialización de motos durante el arranque del año.

En enero se patentaron 69.294 unidades, mientras que en febrero la cifra ascendió a 71.474, según informó Ámbito.

Marzo fue el mejor mes del trimestre, con 82.103 registros, lo que permitió cerrar el período con saldo ampliamente favorable para el sector.

Predominio de la industria nacional

Uno de los aspectos destacados del relevamiento es la incidencia de la producción local en el mercado argentino.

Del total de motos patentadas en los primeros tres meses del año, 216.249 unidades correspondieron a fabricación nacional, equivalente al 97 por ciento del total.

En contraste, solo 6.622 unidades fueron importadas, lo que marca la fuerte participación de terminales radicadas en el país.

Qué modelos eligen los usuarios

En cuanto a cilindrada, el segmento más demandado fue el de 101 a 250 cc, con 201.955 unidades registradas.

Más atrás quedaron los modelos de 251 a 500 cc con 13.230 patentamientos, y luego las de 501 a 800 cc con 4.579.

Por tipo de vehículo, las CUB encabezaron el ranking con 130.467 unidades, seguidas por Street con 42.047 y ON/OFF con 38.026.