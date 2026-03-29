Subasta de bienes del delito en Santa Fe: más de 1.500 inscriptos para el remate con autos, motos y aeronave

El remate será en dos semanas en Rosario y convocará a público de 17 provincias

A solo tres días de habilitada la inscripción, la subasta de bienes incautados al delito organizada por el Gobierno de Santa Fe ya superó los 1.500 anotados, reflejando un fuerte interés a nivel nacional por participar del remate que se realizará el próximo 16 de abril en Rosario.

El evento tendrá lugar en el Salón Metropolitano y contará con alrededor de 150 lotes que incluyen autos, motos, distintos bienes y, por primera vez, una aeronave. Según informaron fuentes oficiales, los inscriptos provienen de 17 provincias, lo que evidencia el alcance federal de la convocatoria.

Foto: Gobierno Santa Fe

La iniciativa es impulsada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en el marco de una política que busca recuperar activos provenientes del delito y destinarlos a fines sociales.

Desde el gobierno provincial destacaron que este tipo de subastas no solo permiten transformar bienes incautados en recursos para políticas públicas y reparación de víctimas, sino que también envían un mensaje claro contra las organizaciones criminales.

Foto: Gobierno de Santa Fe

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, subrayó que el alto número de inscriptos refleja el acompañamiento de la sociedad a una política que promueve la transparencia y la recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita.

Inscripciones

La inscripción para participar es obligatoria y estará abierta hasta el 7 de abril a través del sitio oficial del Gobierno de Santa Fe . Además, se realiza un control previo de los postulantes para garantizar la transparencia del proceso.

Como en ediciones anteriores, los vehículos adjudicados recibirán nuevas patentes, con el objetivo de eliminar cualquier vínculo con sus antiguos propietarios.