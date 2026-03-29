Dos detenidos por robar una cama y tres mesitas de luz de un hotel alojamiento

Se trató de dos hombres de 23 y 33 años que fueron sorprendidos mientras caminaban con los muebles por la ruta 11 y Avenida Richieri, en la localidad santafesina de Santo Tomé.
Dos hombres de 23 y 33 años fueron detenidos durante la madrugada del sábado por robar de un hotel alojamiento de Santo Tomé una cama, mesitas de luz y varias almohadas en un carro de dos ruedas.
Según indicó la Oficina de Relaciones Policiales de la Unidad Regional I, el procedimiento fue realizado por agentes del Comando Radioeléctrico al ver a los dos hombres en actitud sospechosa cuando caminaban por Avenida Richieri y la ruta nacional 11.
Al ser interceptados, los dos hombres no pudieron acreditar qué hacían allí con los muebles por lo que fueron requisados y demorados, publicó Aire de Santa Fe.
Detenidos y la comisaría
Tras su arresto, los agentes del Comando detectaron que llevaban dentro del carro una cama con respaldo incluido, junto a un juego de tres mesas de luz y varios almohadones de varios colores.
El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno, mientras que los ladrones y los muebles fueron trasladados a la Comisaría 23 para continuar con las actuaciones correspondientes.