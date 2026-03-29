 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Santa Fe

Dos detenidos por robar una cama y tres mesitas de luz de un hotel alojamiento

Se trató de dos hombres de 23 y 33 años que fueron sorprendidos mientras caminaban con los muebles por la ruta 11 y Avenida Richieri, en la localidad santafesina de Santo Tomé.

29 de Marzo de 2026
Recuperaron la cama y las mesas de luz de un hotel de alojamiento
Recuperaron la cama y las mesas de luz de un hotel de alojamiento Foto: Aire de Santa Fe

Se trató de dos hombres de 23 y 33 años que fueron sorprendidos mientras caminaban con los muebles por la ruta 11 y Avenida Richieri, en la localidad santafesina de Santo Tomé.

Dos hombres de 23 y 33 años fueron detenidos durante la madrugada del sábado por robar de un hotel alojamiento de Santo Tomé una cama, mesitas de luz y varias almohadas en un carro de dos ruedas.

 

Según indicó la Oficina de Relaciones Policiales de la Unidad Regional I, el procedimiento fue realizado por agentes del Comando Radioeléctrico al ver a los dos hombres en actitud sospechosa cuando caminaban por Avenida Richieri y la ruta nacional 11.

Recuperaron la cama y las mesas de luz de un hotel de alojamiento (foto Aire de Santa Fe)
Recuperaron la cama y las mesas de luz de un hotel de alojamiento (foto Aire de Santa Fe)

Al ser interceptados, los dos hombres no pudieron acreditar qué hacían allí con los muebles por lo que fueron requisados y demorados, publicó Aire de Santa Fe.

 

Detenidos y la comisaría

 

Tras su arresto, los agentes del Comando detectaron que llevaban dentro del carro una cama con respaldo incluido, junto a un juego de tres mesas de luz y varios almohadones de varios colores.

 

El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno, mientras que los ladrones y los muebles fueron trasladados a la Comisaría 23 para continuar con las actuaciones correspondientes.

Temas:

Santo Tomé hotel de alojamiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso