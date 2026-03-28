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Corrientes: decomisan más de 20 toneladas de frutas por irregularidades sanitarias

El SENASA detectó inconsistencias en la documentación y dudas sobre el origen de la mercadería, que era transportada desde Misiones hacia Buenos Aires.

28 de Marzo de 2026
La mercadería era transportada desde la provincia de Misiones con destino a Buenos Aires
La mercadería era transportada desde la provincia de Misiones con destino a Buenos Aires Foto: Senasa

El SENASA detectó inconsistencias en la documentación y dudas sobre el origen de la mercadería, que era transportada desde Misiones hacia Buenos Aires.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que decomisó más de 20 toneladas de frutas y hortalizas durante un operativo de control realizado en la provincia de Corrientes, al detectar irregularidades en la documentación y en la procedencia de la carga.

 

El procedimiento fue llevado a cabo por agentes del organismo en conjunto con efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, en el marco de controles destinados a prevenir la dispersión de plagas y enfermedades, así como a proteger la salud pública.

La mercadería era transportada desde la provincia de Misiones con destino a Buenos Aires e incluía una amplia variedad de productos como mango, papaya, banana, melón, papa, sandía, zapallo, lima Tahití, durazno, ciruela, kiwi y pimiento morrón.

Foto: Senasa
Foto: Senasa

Durante la inspección, los agentes analizaron el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) y detectaron inconsistencias entre los datos declarados y los registros oficiales. Al cruzar la información con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), constataron que el establecimiento declarado como origen —ubicado en El Soberbio— no registraba los cultivos informados y figuraba a nombre de otro titular.

Además, mediante el uso de imágenes satelitales, se verificó que en el predio no existían los cultivos consignados, lo que reforzó las sospechas sobre la procedencia de la carga. También se detectó que parte de los productos tenía etiquetas de origen extranjero, lo que impedía garantizar las condiciones sanitarias correspondientes.

 

Ante estas irregularidades y la imposibilidad de asegurar la trazabilidad de los alimentos, el Senasa dispuso el decomiso y la desnaturalización total de la mercadería.

Desde el organismo remarcaron que el DTV-e es una herramienta fundamental para asegurar que los productos de origen vegetal cumplan con las condiciones sanitarias exigidas y para evitar la propagación de plagas en el territorio nacional.

Temas:

Decomiso frutas decomisadas Senasa
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