Vouchers educativos: fechas de pago, cómo saber si fue aprobado y el dato del monto que muchos descubren tarde

Mayo es el primer mes de cobro para quienes se inscribieron al programa. Las fechas de pago de los vouchers educativos. Los resultados ya publican y hay algo sobre el monto real, que muchas familias descubren recién cuando llega el primer pago.
Mayo es el primer mes en que miles de familias que se anotaron al Programa de Vouchers Educativos 2026 esperan ver el dinero en la cuenta. La inscripción cerró el 30 de abril y los resultados ya se están publicando en la plataforma oficial. Pero hay algo sobre el monto real que el programa abona que muchas familias descubren recién cuando llega el primer pago, y que en ediciones anteriores generó reclamos masivos.
Qué es el voucher educativo y cuánto paga realmente
El Programa de Asistencia Vouchers Educativos es una ayuda mensual del Ministerio de Capital Humano para familias con hijos en escuelas privadas con subsidio estatal. Cubre el 50% de la cuota de jornada simple de cada nivel educativo, según los valores informados por cada jurisdicción.
La aclaración que el Gobierno no pone en negrita: el 50% no es sobre la cuota que pagás, sino sobre la cuota base programática, que es el valor que el Estado reconoce como cuota de jornada simple para ese nivel. Muchas escuelas cobran bastante más. El resultado es que el voucher puede representar solo el 20% o 25% del valor real de la cuota, no el 50% que publicita el programa.
Cuándo cobran en mayo 2026
Los vouchers educativos se acreditan históricamente junto con el calendario de la AUH, por terminación de DNI. Para mayo 2026, el cronograma estimado es el siguiente:
El pago se acredita directamente en la cuenta bancaria o CVU informada al momento de la inscripción. No hay que hacer ningún trámite adicional.
Cómo saber si tu solicitud fue aprobada o rechazada
El resultado de la postulación ya está disponible o estará en los próximos días en la plataforma oficial:
-Ingresá a voucherseducativos.educacion.gob.ar con tu usuario y contraseña de Mi Argentina.
-Dirigite a la sección “Estado de tu solicitud”.
-El sistema muestra tres estados posibles: “En evaluación”, “Aprobada” o “Rechazada”.
-Si fue rechazada, el sistema indica el motivo específico.
Si te rechazaron: qué podés hacer y en cuánto tiempo
El rechazo no siempre es definitivo. Según el motivo:
Quiénes califican para el voucher educativo 2026
-Familias con hijos de hasta 18 años en escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal.
-Ingresos familiares que no superen los 7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($2.504.600 a abril 2026).
-DNI argentino o residencia legal de al menos 2 años.
-Datos personales y del grupo familiar acreditados en Mi Argentina y Mi ANSES.
-El beneficio es compatible con AUH, Tarjeta Alimentar y cualquier otra prestación estatal.
Las tres condiciones que pueden cortarte el pago en cualquier mes
Una vez aprobado, el voucher se paga mensualmente hasta diciembre. Pero hay tres situaciones que pueden interrumpirlo:
-Irregularidad escolar: la institución valida mensualmente la asistencia. Si el alumno deja de asistir, el pago se suspende ese mes.
-Cuotas impagas: con 2 cuotas adeudadas, el beneficio se suspende hasta regularizar (se cobra retroactivo). Con 3 cuotas impagas, la cancelación es definitiva y sin posibilidad de recupero.
-Ingresos que superan el tope: ANSES verifica mensualmente. Si los ingresos del hogar superan los 7 SMVM en algún mes, ese mes no se cobra.
El voucher y las cuotas: una aclaración importante
El monto del voucher se deposita en la cuenta del padre o madre inscripto. No va directamente al colegio. Es el titular quien decide cómo usar esos fondos, aunque el programa está pensado para aliviar el pago de la cuota escolar. La escuela no tiene acceso al voucher ni puede retenerlo por deudas anteriores.