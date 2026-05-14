La jubilación de monotributistas actualizó sus aportes y hay diferencias según la escala

La jubilación de monotributistas en Argentina se calcula bajo un esquema distinto al utilizado para trabajadores en relación de dependencia. En el régimen simplificado, el haber previsional depende principalmente de los aportes realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la categoría en la que cada contribuyente estuvo inscripto durante su vida laboral.

Durante mayo de 2026, ARCA volvió a actualizar los valores previsionales que integran la cuota mensual del monotributo. Cada categoría incluye un componente jubilatorio específico que luego impacta en el cálculo del futuro haber.

El sistema contempla además otros dos componentes dentro del pago mensual: el impuesto integrado y el aporte destinado a la obra social. Sin embargo, es el aporte previsional el que determina la futura prestación al momento de iniciar el trámite jubilatorio.

Cuánto aporta cada categoría

Los montos previsionales vigentes durante mayo presentan diferencias importantes según la escala del contribuyente. En las categorías más bajas, los valores continúan siendo reducidos en comparación con los niveles superiores del régimen.

Actualmente, la categoría A aporta $15.616,17 al SIPA, mientras que la categoría B registra un aporte previsional de $17.177,79. En tanto, quienes se encuentran en la categoría C pagan $18.895,57 y en la D el monto asciende a $20.785,13.

En las categorías intermedias, la E tiene un aporte jubilatorio de $22.863,64 y la F alcanza los $25.150. A partir de la categoría G los valores aumentan considerablemente y superan los $35.000 mensuales.

Las categorías más altas del monotributo

Dentro de los escalones superiores del régimen simplificado, los aportes previsionales tienen una diferencia más marcada respecto de las categorías iniciales.

La categoría H registra actualmente un aporte de $49.294, mientras que la I asciende a $69.011,60. En la categoría J el componente jubilatorio llega a $96.616,24 y en la K supera los $135.000 mensuales.

La lógica del sistema previsional para monotributistas funciona de manera distinta a la de un empleado registrado. En estos casos no se toman salarios exactos como referencia, sino parámetros fijados por el régimen previsional para cada categoría.

Por ese motivo, personas con ingresos reales diferentes pueden terminar cobrando haberes similares si permanecieron durante muchos años dentro de escalas parecidas del monotributo.

Cómo impactan los aportes en la futura jubilación

Desde ARCA recuerdan que quienes aportan durante largos períodos en categorías bajas suelen acceder a haberes cercanos a la jubilación mínima.

En cambio, los contribuyentes que realizaron aportes durante años dentro de categorías superiores pueden obtener prestaciones más altas, aunque el sistema mantiene límites y fórmulas específicas para el cálculo final.

Actualmente, la jubilación mínima supera los $393.000 y, con el bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional, el ingreso total alcanza más de $463.000 durante mayo de 2026.