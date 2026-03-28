Fuerte temporal destruyó una planta de acopio y generó enormes daños en el sur de Santa Fe

REDACCIÓN ELONCE
Un fuerte fenómeno meteorológico azotó Bombal, provocando destrozos en la infraestructura productiva, caída de árboles y cables. Las autoridades piden no circular.
Un fuerte temporal azotó el sur de la provincia de Santa Fe en las últimas horas, dejando serios daños en la infraestructura y un peligroso riesgo para la seguridad pública. Bombal, en el departamento Constitución, fue uno de los lugares más afectados, con fuertes ráfagas de viento que causaron destrozos en la planta de acopio y en diversas zonas urbanas.
Daños en la planta de acopio y caída de árboles
Las imágenes más impactantes fueron captadas en una planta de acopio local, donde la intensidad del viento derribó parte de las norias, esenciales para el movimiento de los cereales. Esta afectación a la infraestructura productiva agrava las dificultades en una región donde la actividad agrícola es crucial.
Además, los vecinos informaron sobre la caída de numerosos árboles y el tendido eléctrico, lo que dejó cables de alta tensión sobre las calzadas, generando un serio riesgo para la seguridad de quienes circulaban por la zona.
Pedido urgente a la comunidad
Ante la peligrosidad de la situación, la comuna de Bombal emitió un comunicado urgente solicitando a la población que permanezca en sus hogares y evite la circulación innecesaria. "La presencia de árboles y cables cortados en la vía pública representa un riesgo importante para la seguridad", señalaron las autoridades.
Se confirmó que los equipos de emergencia ya se encuentran operativos, trabajando para normalizar los servicios y despejar las calles de escombros y cables caídos.
La comunidad permanece atenta al trabajo de los operativos y a la evolución de las condiciones climáticas.