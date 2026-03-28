Santa Fe aumenta multas por caza ilegal: las sanciones superan los $3,4 millones

La actualización se produce luego de más de una década sin modificaciones

El gobierno de Santa Fe actualizó los montos de las multas por infracciones vinculadas a la fauna silvestre, en una medida que apunta a reforzar los controles y desalentar delitos como la caza furtiva, el tráfico y la tenencia ilegal de animales.

A partir de la nueva resolución del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, las sanciones económicas pasaron de un rango de entre $32.948,30 y $2.745.177,80 a valores que ahora van desde $41.485 hasta $3.456.434,80.

Foto: Gobierno de Santa Fe

La actualización se produce luego de más de una década sin modificaciones. Los montos no se ajustaban desde 2013 y, al inicio de la actual gestión en diciembre de 2023, las multas habían quedado muy desfasadas, con valores que oscilaban entre apenas $188,90 y $15.738,70, cifras consideradas insuficientes frente al

impacto de los delitos ambientales.

“El cuidado de la biodiversidad no puede sostenerse con sanciones simbólicas”, afirmó el ministro de Ambiente, Enrique Estévez, quien remarcó que la medida busca dotar al Estado de herramientas más efectivas para la protección de la fauna.

La resolución 36/2026 se enmarca en una política integral que combina sanción, prevención y presencia en territorio. Entre las acciones previstas se incluyen campañas de concientización, la elaboración de mapas de atropellamiento de fauna para identificar zonas críticas y la colocación de señalización en rutas.

Además, se reforzaron los operativos conjuntos con fuerzas de seguridad para intervenir en casos de mascotismo, urbanización de especies y comercio ilegal, con el objetivo de reducir los delitos contra la biodiversidad en toda la provincia.