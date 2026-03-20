Transportista será sancionado con una multa millonaria por llevar 40 vacas y solo declarar 36

Un operativo de control derivó en una importante multa para un transportista que circulaba con hacienda sin declarar en su totalidad. El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Rural y Ecológica en la zona de Mocoretá, durante una inspección de rutina sobre la ruta.

El camión había partido desde Curuzú Cuatiá con destino a Entre Ríos y, al momento de la verificación, el conductor presentó la documentación correspondiente al traslado de animales. Sin embargo, la revisión generó dudas que motivaron un conteo físico de la carga.

Al constatar la cantidad real de ganado, los efectivos detectaron una diferencia entre lo declarado y lo transportado, lo que activó la intervención judicial y el inicio de actuaciones.

Diferencias en la carga y actuación policial

Según se informó, en los documentos se consignaba el traslado de 34 animales bovinos. No obstante, al realizar el control en el lugar, se comprobó que el camión llevaba 40 cabezas, es decir, seis más de las informadas.

La irregularidad derivó en una inmediata actuación de la Fiscalía, que dispuso la verificación de marcas y señales ante la sospecha inicial de un posible delito vinculado al robo de ganado.

Ganado vacuno en Mocoreta.

Este tipo de controles busca garantizar la trazabilidad de la hacienda y evitar irregularidades durante el transporte, por lo que cualquier inconsistencia puede derivar en sanciones.

Multa y resolución del caso

Horas después, el propietario de los animales se presentó ante las autoridades con la documentación que faltaba. Tras los peritajes correspondientes, se determinó que las marcas coincidían y que no existía un hecho delictivo.

Sin embargo, la falta de respaldo documental durante el traslado no fue considerada un detalle menor. La infracción al Código de Faltas derivó en la aplicación de una multa cercana a los $2 millones.

Para poder continuar con el viaje, el responsable debió abonar la sanción económica, en un caso que volvió a poner en evidencia la importancia de cumplir con todos los requisitos legales en el transporte de hacienda.