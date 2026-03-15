Productores entrerrianos expresaron su rechazo a los cambios en la vacunación antiaftosa

Representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos se reunieron el viernes 13 de marzo en Villaguay y expresaron su rechazo a la Resolución Nº 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que introduce modificaciones en el sistema de vacunación antiaftosa y antibrucélica.

Durante el encuentro, los productores recordaron que en la década de 1990, cuando se suspendió la vacunación contra la fiebre aftosa, la enfermedad volvió a aparecer y provocó el cierre total de mercados internacionales para la carne argentina, con graves consecuencias para la actividad ganadera.

En ese sentido, advirtieron que cualquier cambio en las políticas sanitarias debe analizarse con extremo cuidado, ya que la sanidad animal es una de las principales garantías que exigen los países compradores para mantener abiertos los mercados de exportación.

Preocupación por decisiones “más políticas que técnicas”

En un contexto en el que el sector ganadero comienza a transitar una etapa de expectativas positivas, con valores históricos para el ganado, los delegados señalaron que la resolución parece responder más a decisiones políticas que a un análisis técnico profundo.

Los representantes de la Federación Agraria Argentina consideraron que modificar el esquema actual de vacunación implica asumir un riesgo innecesario para la producción ganadera y para la estabilidad sanitaria del país.

Según indicaron, la Argentina ha logrado posicionarse internacionalmente gracias a rigurosos controles sanitarios, por lo que cualquier retroceso en esa materia podría generar consecuencias económicas de gran impacto para toda la cadena cárnica.

Impacto de la influenza aviar en la región

Durante la reunión realizada en Villaguay también se analizó la situación de la avicultura entrerriana, fuertemente afectada por los brotes de influenza aviar registrados en el país.

Los productores señalaron que el cierre de mercados internacionales y la caída de los precios del huevo y del pollo provocaron un fuerte impacto económico en la región, una de las principales zonas productoras del sector avícola argentino.

A este escenario se suma la sequía que afecta a los departamentos del sur de la provincia, especialmente a Gualeguaychú, donde ya en febrero se había solicitado la declaración de emergencia agropecuaria debido a la falta de precipitaciones.

Un escenario complejo para el sector productivo

Los delegados coincidieron en que la escasez de lluvias ha deteriorado los suelos y reducido la disponibilidad de pasturas, afectando directamente tanto a la producción ganadera como a la agrícola.

La emergencia hídrica se suma a los problemas sanitarios y económicos, configurando un panorama especialmente complejo para los productores de Entre Ríos.

En el encuentro también se analizaron las dificultades que atraviesan otros sectores productivos de la provincia, como los forestales del Delta, los citricultores, los arroceros y los tamberos.

Reclamo por un debate amplio

Frente a este escenario, la Federación Agraria Argentina advirtió que la combinación de crisis sanitarias, climáticas y económicas exige respuestas urgentes y coordinadas tanto de los organismos nacionales como de los gobiernos provinciales.

Los productores remarcaron que la defensa de la sanidad animal es clave para sostener la competitividad de la ganadería argentina en los mercados internacionales.