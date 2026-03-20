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Millonarios decomisos en Villa Paranacito por pesca ilegal: más de 9500 kilos de sábalo

Operativos contra la pesca ilegal en Villa Paranacito terminaron con el decomiso de toneladas de sábalo y redes en infracción a la normativa vigente.

20 de Marzo de 2026
Se realizaron dos operativos.
Se realizaron dos operativos.

Operativos contra la pesca ilegal en Villa Paranacito terminaron con el decomiso de toneladas de sábalo y redes en infracción a la normativa vigente.

Personal de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante dos procedimientos contra la pesca ilegal en la ciudad de Villa Paranacito, donde se decomisaron importantes cantidades de pescado capturado y transportado en infracción a la normativa vigente. Los operativos se realizaron tanto por vía fluvial como terrestre, en el marco de controles preventivos.

 

El primer procedimiento tuvo lugar durante un patrullaje sobre el río Uruguay, donde efectivos de la fuerza interceptaron una embarcación que se encontraba realizando tareas de pesca en días y modalidades no habilitadas por la legislación provincial.

Tras la inspección, los agentes constataron que la embarcación transportaba 585 kilogramos de sábalo capturados de manera ilegal. Además, se secuestraron aproximadamente 400 metros de redes de espera utilizadas para la actividad, las cuales infringían la Ley Provincial de Pesca de Entre Ríos N.º 4892/70 y sus resoluciones complementarias.

 

Decomisos millonarios y secuestro de redes

Como resultado de este primer operativo, se procedió al decomiso tanto de las artes de pesca como de la carga transportada, cuyo valor fue estimado en más de cinco millones de pesos. La intervención permitió retirar del circuito comercial productos obtenidos fuera del marco legal.

El segundo procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Provincial N.º 46, donde personal de Prefectura detectó un camión que trasladaba de manera irregular una carga de gran magnitud.

En este caso, se trataba de 9.000 kilogramos de sábalo, cuyo valor superaría los 36 millones de pesos. La situación no solo constituía una infracción a la normativa vigente, sino que además representaba un potencial riesgo sanitario.

Impacto ambiental y controles provinciales

El volumen de pescado incautado también encendió alertas por el impacto ambiental que implica la extracción indiscriminada de recursos ictícolas en la región, especialmente en especies como el sábalo, clave para el ecosistema.

 

En ambos operativos intervino la Dirección de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos, que tomó participación en las actuaciones correspondientes y avanzará con las medidas administrativas y legales pertinentes.

 

Los procedimientos forman parte de las acciones de control que buscan combatir la pesca ilegal en los ríos entrerrianos, resguardando tanto los recursos naturales como las condiciones sanitarias de los productos destinados al consumo.

Temas:

Decomiso pescado Incautación Villa Paranacito
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