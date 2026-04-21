Buscan a una adolescente que desapareció cuando iba a la escuela

Una joven de 19 años salió de su casa rumbo a la escuela en Gualeguaychú pero nunca llegó y su familia perdió contacto con ella.
Milagros Correa, de 19 años, está siendo intensamente buscada en la ciudad de Gualeguaychú.
El lunes por la tarde salió de su domicilio en calles Alfredo Palacios y Belgrano rumbo a la escuela N°1 Guillermo Rawson, ubicada frente a la plaza San Martín, pero se confirmó que nunca llegó a clases.
Su hermano mayor Juan, habló con El Argentino y confirmó que salió de su casa a las 18 y desde entonces no se ha podido establecer contacto telefónico: “su celular está apagado”. Tiene 19 años, no tiene pareja y vestía un buzo negro, un pantalón cargo y una campera rompeviento de color negra.
La denuncia se realizó en la noche del lunes en la Comisaría Tercera, luego de haber perdido contacto telefónico y de no regresar a la vivienda tras el horario del colegio.
Cualquier información se puede comunicar con la policía o a los teléfonos 3446 54-0963 o 3446 34-9613.