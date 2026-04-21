Remolcaban una moto y los chocó una camioneta: un joven falleció y dos resultaron heridos

Un joven murió y otras dos personas sufrieron heridas de gravedad en un siniestro vial. Las motocicletas en las que se trasladaban, una de ellas remolcando a la otra, fueron embestidas desde atrás por una camioneta sobre la Ruta Nacional 38, en la provincia de La Rioja. El siniestro ocurrió durante la noche del lunes, en un tramo cercano al límite con la provincia de Córdoba, en el paraje El Ombú.

Según las primeras informaciones recabadas por la Policía, las motocicletas circulaban en el mismo sentido que la camioneta cuando se produjo el impacto.

Una de los rodados habría tenido desperfectos mecánicos y, según fuentes policiales, era trasladada mediante una soga por la otra unidad. En ese contexto, una camioneta Toyota Hilux que se desplazaba por la misma ruta terminó colisionando desde atrás con ambas motos.

El comisario Maldonado, a cargo de la Comisaría Quinta, confirmó el saldo fatal y señaló que los sobrevivientes fueron derivados de urgencia al Hospital Enrique Vera Barros.

“En el lugar se constató una persona fallecida y el resto de los involucrados fue trasladado al hospital, una mujer en estado crítico y un conductor con lesiones”, indicó en declaraciones a Radio Fénix.

El joven muerto fue identificado como Maximiliano Guzmán, quien conducía una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos. En la otra moto, una Brava 110 cc., se trasladaban Santiago Guzmán y Clara López, quienes permanecían internados con heridas de gravedad.

Las víctimas son oriundas del barrio San Clemente, en la capital riojana. Tras el impacto, las motos quedaron a la vera de la banquina.

El conductor de la camioneta, que quedó incrustada en una zona de vegetación al costado del camino, es un hombre de 68 años, con residencia en la ciudad de Caleta Olivia, quien ante la Policía manifestó que se habría visto encandilado por una luz proveniente del carril contrario y no logró advertir a tiempo la presencia de las motocicletas. Su acompañante, una mujer de 65 años, también fue trasladada al hospital para controles médicos.