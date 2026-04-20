Un hombre cayó de tres metros mientras trabajaba y sufrió graves heridas

Un hombre cayó de tres metros mientras realizaba tareas de albañilería en un frigorífico y sufrió lesiones de consideración.
Un hombre cayó de tres metros mientras trabajaba en un frigorífico ubicado en calle Libertad, en la ciudad de General Ramírez, y sufrió graves heridas que motivaron la rápida intervención de los servicios de emergencia. El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas de este lunes, cuando el trabajador realizaba tareas de albañilería en el lugar.
De acuerdo a la información preliminar, el accidente se habría producido cuando la base de la escalera en la que se encontraba trabajando se movió, provocando la caída desde una altura considerable. Como consecuencia del impacto, el hombre presentó traumatismo en la cabeza y lesiones en el antebrazo derecho, con una posible fractura.
Intervención de emergencias
Tras el incidente, acudieron al lugar efectivos de la Policía de Comisaría Ramírez, junto con los Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes colaboraron en la asistencia inicial. También intervino personal de salud del Hospital Nuestra Señora del Luján, que brindó atención médica inmediata al herido.
El trabajador fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado para una mejor evaluación de sus lesiones. Hasta el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre su evolución, aunque se confirmó que las heridas revestían cierta gravedad.