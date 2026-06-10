Cambian las visas para viajar a Estados Unidos: habrá una opción premium más rápida

Los viajeros que necesiten gestionar visas para ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios contarán próximamente con una alternativa para acelerar el proceso. El Departamento de Estado norteamericano implementará un sistema premium que permitirá acceder a entrevistas consulares en un plazo máximo de diez días, a cambio del pago de una tarifa adicional.

La medida forma parte de un programa experimental que comenzará a regir el 1 de julio y se extenderá, en principio, hasta el 31 de diciembre de este año. Según trascendió, el beneficio estará disponible en determinadas representaciones diplomáticas que serán anunciadas oficialmente antes de su puesta en marcha.

El nuevo mecanismo tendrá un costo de 750 dólares, que se sumarán a la tarifa habitual exigida para tramitar las visas de no inmigrante. De esta manera, quienes opten por esta modalidad podrán acceder más rápidamente a una entrevista, uno de los principales cuellos de botella del sistema actual.

Un intento por reducir las demoras

La iniciativa surge en un contexto marcado por las demoras acumuladas en el procesamiento de solicitudes de ingreso a Estados Unidos. Durante los últimos años, distintas medidas de control migratorio endurecieron los requisitos para los solicitantes y provocaron una mayor congestión en los calendarios de atención consular.

Entre las exigencias implementadas se encuentran revisiones más exhaustivas de antecedentes personales, actividad en redes sociales y, en algunos casos, la obligación de presentar garantías económicas para acceder al trámite. Estas disposiciones generaron extensos tiempos de espera para obtener turnos en numerosas embajadas y consulados alrededor del mundo.

Las autoridades estadounidenses aclararon que el pago del servicio premium únicamente permitirá acelerar la asignación de la entrevista. La contratación de esta alternativa no implicará ningún tipo de ventaja al momento de evaluar o aprobar la solicitud presentada por el interesado.

Qué sucede con Argentina

En el caso de Argentina, quienes viajan a Estados Unidos por turismo o actividades laborales deben gestionar una visa de no inmigrante, cuyo costo varía según la categoría solicitada y oscila entre 185 y 250 dólares.

Mientras tanto, el Gobierno argentino continúa las gestiones para que el país pueda incorporarse al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program).

De concretarse ese objetivo, los ciudadanos argentinos podrían ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios de corta duración sin necesidad de tramitar el visado tradicional.