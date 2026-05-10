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El Gobierno proyecta eliminar la visa para viajar a Estados Unidos en 2027

La ministra Alejandra Monteoliva afirmó que la Argentina avanza para ingresar al programa de exención de visado de Estados Unidos, una medida clave para facilitar los viajes de argentinos.

10 de Mayo de 2026
De aprobarse, los argentinos no deberán tramitar visado para estadías cortas
De aprobarse, los argentinos no deberán tramitar visado para estadías cortas

La ministra Alejandra Monteoliva afirmó que la Argentina avanza para ingresar al programa de exención de visado de Estados Unidos, una medida clave para facilitar los viajes de argentinos.

El Gobierno nacional espera concretar en 2027 la incorporación de la Argentina al programa de exención de visas de Estados Unidos, un paso que permitiría a los ciudadanos argentinos ingresar a ese país sin necesidad de tramitar visado para estadías cortas. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, durante una actividad oficial en territorio estadounidense.

 

La funcionaria destacó que este avance es resultado de una estrategia sostenida de cooperación bilateral impulsada por el gobierno de Javier Milei, y subrayó que el proceso se viene trabajando desde el inicio de la gestión. Según explicó, se trata de una prioridad tanto política como técnica dentro de la agenda internacional del país.

Fortalecimiento del vínculo con agencias estadounidenses

 

Monteoliva participó de la XI Conferencia de Seguridad Hemisférica, donde remarcó el fortalecimiento del vínculo con agencias clave del gobierno estadounidense, como el Departamento de Seguridad y el Departamento de Estado. En ese marco, señaló que la articulación actual permitió avanzar en capacitaciones, asistencia técnica y acuerdos estratégicos.

Monteoliva durante la XI Conferencia de Seguridad Hemisf&eacute;rica
Monteoliva durante la XI Conferencia de Seguridad Hemisférica

 

No obstante, la ministra aclaró que el ingreso al programa de exención de visado no es inmediato, ya que requiere cumplir una serie de requisitos y evaluaciones por parte de las autoridades estadounidenses. “Es un proceso que no se da de un día para el otro”, indicó, aunque se mostró optimista respecto a los plazos proyectados.

De concretarse, la medida representaría un cambio significativo para los argentinos que viajan a Estados Unidos por turismo, estudios o negocios, simplificando trámites y reduciendo costos. Además, consolidaría el acercamiento entre ambos países en materia de seguridad, cooperación y relaciones internacionales.

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