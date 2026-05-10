El papa León XIV destacó el gesto de Canarias tras la llegada del crucero con hantavirus

El papa León XIV expresó este domingo su agradecimiento al pueblo de las Islas Canarias por haber permitido el ingreso del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que obligó a desplegar un operativo sanitario especial en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

La referencia del Pontífice se produjo durante el tradicional rezo del Regina Caeli en la Plaza de San Pedro, donde utilizó unas palabras en español para destacar el “espíritu de solidaridad” de la población canaria frente a una situación sanitaria que mantiene bajo seguimiento a organismos internacionales.

“¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos!”, manifestó el papa León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico ante miles de fieles presentes en el Vaticano.

El operativo sanitario por el brote

El crucero de bandera neerlandesa arribó este domingo bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y militar para evitar contactos directos entre los pasajeros y la población local. Según trascendió, el brote provocó el contagio de al menos ocho personas y dejó tres víctimas fatales.

Entre los fallecidos se encuentran una pareja neerlandesa y una mujer alemana, mientras que el resto de los pasajeros y tripulantes continúan siendo monitoreados por equipos médicos especializados.

La situación despertó preocupación en distintos organismos sanitarios internacionales debido a las características del virus y a la necesidad de controlar rápidamente posibles cadenas de transmisión. Incluso algunas autoridades sanitarias compararon el operativo preventivo con protocolos implementados durante la pandemia de Covid-19.

La visita del Papa a España y el mensaje por África

Durante su mensaje, el papa León XIV también confirmó su expectativa por la próxima visita oficial que realizará a España entre el 6 y el 12 de junio, período en el que recorrerá Tenerife y Gran Canaria.

Sin embargo, el tono de su discurso cambió al referirse a la situación en África, especialmente en la región del Sahel. Allí denunció el incremento de la violencia terrorista en países como Chad y Malí, donde en las últimas semanas se registraron más de un centenar de víctimas.

“Aseguro mi oración por las víctimas y mi cercanía a quienes sufren. Deseo que cese toda forma de violencia”, expresó el Pontífice ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.