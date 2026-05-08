El brote de hantavirus detectado en un crucero llegó a España y Reino Unido

Dos ciudadanos británicos contrajeron el hantavirus, con un tercer británico sospechoso de infección, en la isla Tristán de Acuña, en el Atlántico sur, confirmó la Seguridad Sanitaria de Reino Unido. Habrían tenido contacto con infectados en el crucero.

Si bien ninguno de los ciudadanos británicos que estuvo a bordo del crucero MV Hondius presenta síntomas por el momento, se les está realizando un seguimiento exhaustivo y se les solicitará que se aíslen durante 45 días.

Según se informó, se tiene conocimiento de que siete ciudadanos británicos desembarcaron del barco en Santa Elena, una isla del Atlántico sur, el 24 de abril. Dos de ellos regresaron a Reino Unido y se encuentran aislados en sus domicilios. Cuatro de ellos permanecen en Santa Elena y el séptimo fue localizado fuera de Reino Unido.

El jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que cinco de los ocho casos reportados a bordo del crucero MV Hondius se habían confirmado como infecciones por hantavirus, mientras que los otros tres se consideraban casos sospechosos.

La OMS negó que el brote de hantavirus en el crucero fuera “el inicio de una pandemia de COVID-19”, afirmando que el riesgo para la población seguía siendo bajo

España

El secretario de Estado de Salud de España, Javier Padilla, declaró este viernes que las autoridades sanitarias habían tomado las medidas pertinentes tras detectar un presunto caso de hantavirus en la ciudad de Alicante, al este del país. La persona viajó hace varias semanas en el mismo vuelo que uno de los contagiados en el crucero, indicó Padilla.

Añadió que la persona presentaba síntomas compatibles con la infección por hantavirus, si bien las autoridades aún están evaluando si el caso puede confirmarse.

Asimismo, Padilla confirmó que los 14 pasajeros españoles a bordo del MV Hondius habían accedido a someterse a cuarentena voluntaria para minimizar el riesgo de contagio.

El crucero de expedición, operado por una flota holandesa y que actualmente se dirige a las Islas Canarias, se ha relacionado hasta el momento con tres fallecimientos.

Padilla informó que un equipo del Ministerio de Salud español viajaría a Tenerife el sábado, antes de la llegada prevista del barco el domingo.

Se espera que los pasajeros desembarquen en pequeñas naves antes de ser trasladados bajo estrictas medidas de aislamiento.

Los ciudadanos españoles a bordo del buque serán trasladados a Madrid para su observación en cuarentena.

Por otra parte, una azafata de KLM fue hospitalizada con una posible infección por hantavirus, según confirmó este jueves el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes de los Países Bajos.