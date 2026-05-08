Refuerzan la vigilancia epidemiológica de hantavirus en Argentina ante el brote en crucero

El Ministerio de Salud de la Nación se reunió con autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones para actualizar la información vinculada al brote de hantavirus sucedido a bordo del crucero holandés y fortalecer las acciones de monitoreo.

La cartera sanitaria nacional realizó un encuentro con referentes de epidemiología de los ministerios de salud de todo el país con el objetivo de actualizar la información sobre el brote de hantavirus en el buque MV Hondius y coordinar acciones de vigilancia en el territorio nacional. Durante la reunión, se repasaron los antecedentes de los casos, se compartieron los datos obtenidos sobre el recorrido del posible caso índice desde su ingreso al país en noviembre del año pasado, la información sobre la cepa detectada y la evolución de los casos confirmados y sospechosos.

Autoridades sanitarias analizaron la situación por el brote de hantavirus en un crucero

Las autoridades nacionales confirmaron que, a la fecha y con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio. De todos modos, se destacó que la secuenciación genómica realizada a uno de los pacientes internados en Sudáfrica permitió identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes, con presencia en Chubut, Río Negro y Neuquén, y el sur de Chile.

Actualmente, se están realizando nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico y su emparentamiento con otras cepas involucradas en transmisión de persona a persona.

En cuanto a la reconstrucción del recorrido de los primeros viajeros que presentaron síntomas, la cartera sanitaria nacional compartió la información recabada hasta el momento. Por su parte, las jurisdicciones pusieron en común el trabajo realizado para identificar el itinerario de los viajeros en sus territorios y se solicitaron el acompañamiento de Nación para facilitar la obtención de datos adicionales.

Finalmente se reiteró a las jurisdicciones la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica que se lleva adelante y se recordó la importancia de sensibilizar a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con esta enfermedad.

En lo que va del año, en el país se han notificado 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada (SE 27 de 2025) el total notificado asciende a 101 confirmados. Con respecto a los casos notificados en la región Sur, este año se registró un clúster intrafamiliar en la localidad de Cerro Centinela (Chubut), que involucró tres casos relacionados (convivientes), con fechas de inicio de síntomas secuenciales, correspondientes al virus Andes.

La reunión fue encabezada por el jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores , Roberto Olivieri Pinto; el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores; y la directora de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS-Malbrán), Claudia Perandones. Estuvieron presentes también, la directora nacional de Relaciones Internacionales, Mariana Vázquez Durand; la directora de Epidemiología, Cecilia González Lebrero; el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), Daniel Cisterna; la jefa del servicio de Biología Molecular del INEI, Valeria Paula Martínez; y el jefe del Departamento de Epidemiología de la ANLIS Malbrán, Carlos Goyo Giovacchini.