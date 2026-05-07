Investigan posible contagio de hantavirus en azafata que nunca estuvo en el crucero

La crisis sanitaria vinculada al crucero MV Hondius escaló este jueves tras confirmarse que la cifra de casos sospechosos de hantavirus ascendió a nueve.

Tres muertos por posible brote de hantavirus en un crucero entre la Argentina y Cabo Verde.

La novedad más preocupante para los organismos internacionales es la internación de una azafata neerlandesa en Ámsterdam, lo que representaría el primer contagio de una persona que nunca pisó la embarcación, se supo.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la trabajadora aérea comenzó a manifestar síntomas compatibles con la enfermedad tras haber mantenido contacto estrecho con una ciudadana neerlandesa que había desembarcado del crucero el pasado 25 de abril y que falleció un día después en Sudáfrica, más precisamente en Johannesburgo.

Ante la posibilidad de una cadena de contagios fuera del ámbito marítimo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) activó un protocolo de emergencia para localizar a cerca de 80 personas que compartieron el vuelo con la mujer fallecida. Este operativo se suma a la búsqueda de otros 30 turistas que abandonaron la expedición en la escala de Santa Elena y que regresaron a sus hogares sin controles previos, según se informó.