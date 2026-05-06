Crucero con brote de hantavirus: identificaron una cepa que se transmite entre humanos

Mientras se espera que el crucero MV Hondius atraque en las islas Canarias, tres pacientes sospechosos de tener hantavirus que iban a bordo fueron evacuados del barco en Cabo Verde y serán ahora trasladados a Países Bajos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó por laboratorio tres infecciones y hay otros cinco casos sospechosos. Vale recordar que una pareja neerlandesa y un pasajero británico murieron en el comienzo del brote.

"Tres pacientes con sospecha de infección por hantavirus acaban de ser evacuados del barco y están en camino para recibir atención médica en Países Bajos, en coordinación con la OMS, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y Países Bajos", indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

"Se ha iniciado el monitoreo y seguimiento para los pasajeros a bordo y para aquellos que ya han desembarcado, en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales", agregó.

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Una cepa que se contagia entre humanos

Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza identificaron una cepa del virus que puede transmitirse de persona a persona en casos raros en tres casos. Se trata de la variante Andes, presente en América del Sur.

Las autoridades en Suiza indicaron que un hombre que regresó de Sudamérica junto a su esposa a fines de abril y viajó en el crucero afectado dio positivo al virus y está recibiendo tratamiento. La mujer, que fue aislada, no tiene síntomas de infección.

"Él había respondido a un correo electrónico del operador del barco informando a los pasajeros sobre el evento de salud, y se presentó en un hospital en Zúrich, Suiza, donde está recibiendo atención", informó la OMS.

Por su parte, el ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi dijo que la cepa Andes “resulta ser la única cepa de las 38 conocidas que puede transmitirse de una persona a otra”, e intentó llevar un poco de calma: “Como dijimos, y queremos repetirlo, este tipo de transmisión es muy rara y solo ocurre debido a un contacto muy estrecho entre personas”.

Las autoridades sudafricanas se encuentran por estas horas rastreando a casi 90 personas que iban en el vuelo que transportó a una mujer neerlandesa de 69 años que murió en Johannesburgo después de que su esposo, de 70, muriera a causa del virus en el barco. Ella había abandonado el barco en Santa Elena, una remota isla del Atlántico Sur, con “síntomas gastrointestinales” el 24 de abril.

Esta pasajera falleció en el servicio de urgencias de un hospital de Johannesburgo el 26 de abril, después de que su estado se deteriorara durante el vuelo, dijo la OMS. “Necesitamos saber quiénes fueron las personas que estuvieron en contacto con esta señora”, dijo Motsoaledi.

Además de los pasajeros del avión, las autoridades estaban rastreando a personas en el aeropuerto al que llegó y en el hospital donde fue ingresada. La aerolínea Airlink, con sede en Sudáfrica y que operó el vuelo en el que viajaba la mujer, dijo el martes que 82 pasajeros y seis tripulantes iban a bordo del vuelo del 25 de abril.

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La cuarentena a bordo

La naviera Oceanwide Expeditions, que opera el crucero varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus, informó este miércoles de que mantiene conversaciones con las autoridades sobre los procedimientos de cuarentena y cribado de los pasajeros y fecha de llegada de cara a un eventual atraque del barco en Canarias. "En esta fase, el destino previsto del MV Hondius tras el traslado médico, si se completa con éxito, son las Islas Canarias", indicó Oceanwide Expeditions en un comunicado.

La operadora turística agregó en ese último boletín que "mantiene conversaciones estrechas y continuas con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros, y un calendario preciso".

"En este momento no podemos confirmar los detalles del viaje posterior de los pasajeros. Esto depende del asesoramiento médico y del resultado de estrictos procedimientos de cribado", añadió.

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La naviera mantiene un estrecho contacto con las autoridades locales e internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio español de Sanidad ha designado la isla atlántica de Tenerife como punto de referencia para la atención médica que pueda necesitar el crucero afectado por un brote de hantavirus, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad.

Dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas, que se encuentran actualmente de camino desde los Países Bajos, "embarcarán en el Hondius y permanecerán con el buque tras su prevista salida de Cabo Verde, siempre que las tres personas sean trasladadas con éxito".

"Otro profesional médico se encuentra ya a bordo", agregó la operadora.