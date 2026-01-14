EE.UU. suspendió otorgamiento de visas a inmigrantes de 75 países, entre ellos, Brasil y Uruguay

La administración de Donald Trump resolvió congelar el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Uruguay y Colombia. La medida, que entrará en vigencia el 21 de enero, se enmarca en un endurecimiento de los criterios migratorios impulsado por el Departam
EE.UU. suspendió el otorgamiento de visas a inmigrantes de 75 países como parte de un nuevo endurecimiento de su política migratoria, impulsado por el gobierno de Donald Trump. La medida fue confirmada este miércoles por el Departamento de Estado y alcanzó a países de América Latina, el Caribe, África, Medio Oriente y Asia, entre ellos Brasil, Uruguay y Colombia.
Según se informó oficialmente, la suspensión del procesamiento de visas de inmigrantes comenzará a regir el miércoles 21 de enero y no tendrá un plazo de finalización definido. Desde Washington señalaron que la decisión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda “garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”.
“El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”, comunicó la cartera que conduce Marco Rubio. En la misma línea, el organismo agregó: “Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada”.
Países alcanzados por la suspensión
La nómina de países afectados por la medida incluye a varias naciones de América Latina y el Caribe. Además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, la suspensión alcanza a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
También se vieron incluidos países de otras regiones del mundo, como Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen, entre otros. La diversidad geográfica de la lista reflejó el alcance global de la decisión adoptada por la administración republicana.
De acuerdo con información difundida por la cadena Fox News, las excepciones que podría aplicar el gobierno estadounidense serán “muy limitadas” y solo se concederán una vez que los solicitantes superen una evaluación estricta vinculada a la denominada condición de “carga pública”.
Cambios en los criterios de otorgamiento
La decisión de suspender el otorgamiento de visas no fue sorpresiva. En noviembre del año pasado, el Departamento de Estado había enviado un cable a embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo anticipando modificaciones en los criterios de evaluación de solicitudes migratorias.
El documento instruyó al personal diplomático a analizar, entre otros aspectos, si el estado de salud del solicitante podría implicar tratamientos médicos continuos, medicamentos de por vida o futuras intervenciones que representen un costo elevado para el sistema público estadounidense.
El texto también autorizó a los agentes consulares a “desarrollar sus propios criterios” para estimar posibles costos futuros, incluso ante eventuales emergencias médicas, pese a que la mayoría de los funcionarios no cuenta con formación especializada en el área de la salud.
Además del estado sanitario, se establecieron otros factores decisorios como la edad, el dominio del idioma inglés, la situación financiera y los antecedentes de asistencia social. Bajo este nuevo enfoque, podrían ser rechazadas solicitudes de personas mayores, con obesidad o que hayan recibido ayudas estatales o hayan estado internadas en instituciones de salud o cuidados prolongados.
“El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”, sostuvo en un comunicado el vocero del organismo, Tommy Pigott. “La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos”, añadió.
Más de 100.000 visas revocadas desde 2025
La suspensión del procesamiento de visas se sumó a una política migratoria cada vez más restrictiva. Durante el primer año del actual mandato de Donald Trump, Estados Unidos dejó sin efecto más de 100.000 visas desde enero de 2025, lo que representó un incremento del 150% respecto de las cancelaciones registradas en 2024.
Desde el Departamento de Estado justificaron estas decisiones en nombre de la seguridad interna. “Vamos a seguir retirando visas a personas con antecedentes delictivos para proteger al país”, indicaron fuentes oficiales de la cartera que conduce Marco Rubio.
Según se detalló, unas 8.000 revocaciones correspondieron a visas estudiantiles, mientras que otras 2.500 afectaron a permisos especiales otorgados a extranjeros con antecedentes de conflictos con la ley, publicó Ámbito. Entre los motivos más frecuentes para la anulación de visados se mencionaron la permanencia en el país más allá del plazo autorizado, la conducción bajo los efectos del alcohol, agresiones y delitos contra la propiedad.