ANMAT prohibió la venta de varias marcas de maquillajes y cosméticos infantiles

La medida alcanza a labiales, rubores, iluminadores, mascarillas faciales y toallitas húmedas comercializados sin inscripción sanitaria. El organismo advirtió que no puede garantizar su seguridad ni su origen legal.
La ANMAT prohibió cosméticos infantiles sin registro sanitario que eran comercializados en distintos comercios del país y que no contaban con la inscripción obligatoria ante el organismo. La medida fue oficializada a través de las disposiciones 3435/2026 y 3524/2026, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.
Según informó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, durante tareas de fiscalización y monitoreo se detectó la venta de diversos productos cosméticos destinados al público infantil que carecían de autorización sanitaria.
Ante esta situación, el organismo resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de los artículos involucrados en todo el territorio nacional hasta tanto sean debidamente regularizados.
Labiales, rubores y maquillajes entre los productos alcanzados
Entre los productos incluidos en las disposiciones figuran labiales, gloss, bálsamos labiales, rubores, iluminadores, mascarillas faciales y toallitas húmedas comercializados bajo diferentes marcas.
La primera resolución alcanzó artículos identificados con las marcas MOCMALLURE, YOUMI, ROMANTIC QUEEN, GAGK, POLA AYIR y MINI TANGO BEAUTY. Entre ellos se encuentran labiales con formas de flores, cupcakes, jirafas y personajes infantiles, además de rubores e iluminadores con diseños atractivos para niños.
Por otra parte, la disposición más reciente incorporó a la prohibición productos de las marcas MILLION PAULINE, MBMP, RIMOCOO, MEIKE GLAMOUR y DRAGON RANEE, incluyendo mascarillas faciales, toallas húmedas, rubores y distintos tipos de labiales.
Detectaron productos sin inscripción sanitaria
La ANMAT señaló que los productos fueron hallados en diversos comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, al consultar las bases oficiales, no se encontraron registros sanitarios que coincidieran con los datos consignados en sus envases.
El organismo indicó que se trata de cosméticos ilegítimos para los cuales no es posible verificar si fueron elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni si contienen ingredientes permitidos por la normativa vigente.
Asimismo, advirtió que tampoco pudo acreditarse que hayan ingresado al país mediante importadores habilitados y a través de los mecanismos legales de autorización de importación.
El objetivo es proteger a los consumidores
Desde el organismo explicaron que la prohibición busca resguardar la salud de los potenciales usuarios, especialmente por tratarse de productos orientados al público infantil.
La medida permanecerá vigente hasta que los fabricantes o importadores regularicen la situación administrativa y sanitaria de cada uno de los cosméticos alcanzados.
Además, la ANMAT comunicó la decisión a las autoridades sanitarias de todo el país, a organismos de fiscalización y a las áreas de defensa del consumidor para reforzar los controles y evitar la comercialización de estos productos.