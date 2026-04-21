El Papa León XIV recordó a Francisco: "Sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones"

En una jornada marcada por la oración y el recuerdo, el Papa León XIV utilizó sus canales oficiales de comunicación para rendir homenaje a Francisco, al cumplirse este martes 21 de abril el primer aniversario de su "nacimiento al cielo".

León XIV destacó que las enseñanzas de su predecesor no han perdido fuerza con el paso del tiempo. "Sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones", expresó el actual Pontífice, apelando a la memoria afectiva de los fieles que siguieron los 11 años de pontificado de Jorge Bergoglio.

En el cierre de su publicación, el Sumo Pontífice hizo un llamado a la acción para toda la comunidad internacional, pidiendo promover la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo, un gesto que refuerza la continuidad diplomática y espiritual entre ambos liderazgos.

El legado de Francisco, según León XIV

Para León XIV, el legado de Francisco tiene tres ejes: la alegría del Evangelio, la misericordia y la fraternidad. El pontífice insistió en que estos valores constituyen el testimonio más perdurable de Jorge Mario Bergoglio y deben renovarse diariamente entre los fieles y en la vida de la Iglesia.

La cuenta Pontifex remarcó la necesidad de mantener viva la memoria de Francisco y de imitar su capacidad de diálogo y cercanía pastoral, ejes centrales del mensaje recordado en el aniversario.

El actual papa animó a los creyentes a que los actos y palabras de su predecesor sigan presentes como guía, no solo en el ámbito religioso, sino en la vivencia social.