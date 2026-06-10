Dibu Martínez y Juventus: el arquero argentino dio el sí y espera el acuerdo entre clubes

Dibu Martínez y Juventus avanzaron de manera significativa en las negociaciones para concretar el traspaso del arquero argentino al fútbol italiano. Según revelaron medios especializados de Italia, el campeón del mundo con la Selección Argentina alcanzó un acuerdo contractual con la Vecchia Signora y ahora resta que la institución de Turín logre consensuar las condiciones económicas con Aston Villa.

La noticia fue difundida inicialmente por Tuttosport, que informó que Emiliano Martínez aceptó la propuesta presentada por Juventus y considera que el desembarco en la Serie A representa una oportunidad ideal para afrontar la etapa final de su carrera profesional.

El acuerdo contemplaría un contrato por tres temporadas y un salario inferior al que actualmente percibe en el conjunto inglés. La decisión del arquero de resignar parte de sus ingresos fue interpretada en Italia como una clara señal de su deseo de vestir la camiseta bianconera.

Foto: Infobae.

El acuerdo con el jugador ya estaría encaminado

La información fue ampliada por Sky Sport, que aseguró que las conversaciones entre el entorno del futbolista y Juventus están prácticamente cerradas. Según el medio italiano, el entendimiento es casi total y sólo resta avanzar en las negociaciones entre ambas instituciones.

De acuerdo con las versiones periodísticas, Martínez aceptó reducir sus pretensiones salariales para facilitar la operación. En Juventus consideran que el argentino puede aportar experiencia, liderazgo y jerarquía internacional en un puesto clave dentro del equipo.

La dirigencia turinesa busca reforzar el arco con un futbolista de amplia trayectoria y con un perfil ganador. La conquista del Mundial de Qatar 2022, sumada a las recientes consagraciones con la Selección Argentina, posicionaron al marplatense como uno de los arqueros más destacados del fútbol internacional.

Foto: Archivo Elonce.

La postura de Aston Villa será determinante

El principal obstáculo para concretar la transferencia pasa ahora por Aston Villa. El arquero tiene contrato vigente hasta 2029 y viene de una temporada histórica con el club inglés, donde logró conquistar la Europa League y asegurar la clasificación a la próxima edición de la Champions League, señaló Infobae.

Foto: Archivo Elonce.

Por ese motivo, la entidad de Birmingham todavía no definió si está dispuesta a desprenderse de uno de sus principales referentes. Además, el valor de mercado del arquero continúa siendo elevado debido a sus actuaciones en la Premier League y con la selección argentina.

Desde Juventus pretenden cerrar una negociación financieramente equilibrada. La dirigencia italiana considera que la edad del futbolista, que cumplirá 34 años en septiembre, obliga a analizar cuidadosamente el monto de la inversión.