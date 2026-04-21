Repudio en redes por una polémica publicidad de comercio entrerriano

Una publicación en redes sociales generó repudio y debate entre usuarios tras viralizarse un video en el que se cuestionó el contenido de una publicidad, al considerar que reproducía estereotipos ofensivos hacia las mujeres. El hecho tomó relevancia a partir de la difusión del material en Instagram.

“Con tanta gente creativa y graciosa ¿no les da por llamar a alguien que sepa de publicidad?”, escribió la periodista Sandra Miguez, que replicó el cuestionado video. Y agregó: “La misma lógica misógina de siempre. El cuerpo femenino tomado como un chiste. No hay nada inteligente, ni gracioso”.

Críticas y repercusiones en redes

La publicación fue acompañada por comentarios de usuarios que coincidieron con la crítica y cuestionaron el enfoque de la publicidad señalada. Algunos remarcaron la necesidad de revisar los contenidos difundidos en campañas comerciales, mientras que otros debatieron sobre los límites del humor en este tipo de piezas.

Qué dice el video

El cuestionado contenido publicitario pertenece a un comercio de la ciudad de Crespo y reavivó la discusión sobre el rol de la publicidad en la construcción de representaciones sociales y el uso de determinados recursos considerados discriminatorios o desactualizados.

“Nos criticaron que no teníamos mujeres trabajando en nuestro negocio, que un par de lolas podía vender mucho más que nuestra cara, y ahora… qué me decís?”, dice el hombre que aparece en el video y tras ello se muestran con busto femenino y publicitando las herramientas que tienen para la venta en el local.

Esto recuerda lo ocurrido en septiembre de 2025 con la publicación de una estación de servicio, también de Crespo, que difundió un video en redes sociales que simulaba el secuestro de una mujer, lo que generó una ola de críticas y repudio. Elonce.com