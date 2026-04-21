Hallaron en Río Negro un cocodrilo de 85 millones de años con rasgos únicos

Especialistas del CONICET hallaron restos fósiles de un antiguo cocodrilo que vivió hace aproximadamente 85 millones de años en la provincia de Río Negro. El descubrimiento se produjo en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, ubicada en la zona de General Roca.

Según se informó a través de Agencia Noticias Argentinas, los investigadores encontraron primero el cráneo y luego comenzaron a aparecer otras piezas óseas correspondientes al resto del cuerpo, como vértebras, partes de una pata y distintos elementos del esqueleto.

El material sería de la especie Notosuchus terrestris, uno de los ejemplares más frecuentes hallados en la Patagonia.

Cómo era el animal

Los especialistas indicaron que este cocodrilo era muy diferente a las especies actuales. No se trataba de un gran depredador acuático que permanecía oculto en ríos o lagunas.

Por el contrario, era un animal más pequeño, adaptado a la vida terrestre y con una estructura corporal distinta.

Sus patas estaban ubicadas por debajo del cuerpo, lo que le permitía desplazarse de manera más ágil y elevada, con un movimiento comparable al de algunos mamíferos modernos.

Hallazgo cocodrilo en Río Negro.

El ambiente donde vivía

Los fósiles fueron encontrados en sedimentos correspondientes a la Formación Bajo de la Carpa, un antiguo ecosistema de características muy diferentes a las actuales.

Los científicos explicaron que la región habría tenido pequeños cursos de agua temporarios, que se secaban con rapidez, combinados con sectores dominados por la acción del viento.

Ese escenario generaba condiciones similares a zonas áridas o desérticas, donde este cocodrilo logró desarrollarse.

Por qué es importante el hallazgo

Desde el equipo de investigación remarcaron que una de las principales relevancias del descubrimiento está vinculada al estado de preservación de ciertas partes del esqueleto.

En otros ejemplares de Notosuchus terrestris, esas regiones suelen aparecer incompletas o deterioradas, lo que dificulta su estudio.

Con este nuevo material, los especialistas podrán avanzar en análisis anatómicos y biomecánicos para comprender mejor cómo caminaba, se movía y evolucionó este antiguo cocodrilo que convivió con los últimos dinosaurios en la Patagonia.