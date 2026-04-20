Científicos argentinos descubrieron en Chubut un dinosaurio de 150 millones de años

El hallazgo se produjo en la formación Cañadón Calcáreo.

Un grupo de investigadores confirmó el descubrimiento en Chubut de una nueva especie de dinosaurio, hallazgo que amplía el conocimiento sobre la fauna prehistórica de la Patagonia. Se trata del Bicharracosaurus dionidei, un ejemplar que habitó la región durante el Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años.

El estudio fue realizado por científicos del CONICET y publicado en la revista especializada PeerJ. Los restos fósiles fueron encontrados en la formación Cañadón Calcáreo, una zona reconocida por su valor paleontológico en territorio chubutense.

Según detallaron los especialistas, el nuevo dinosaurio pertenece al grupo de los eusaurópodos, animales herbívoros de gran tamaño y cuello largo.

Cómo era la especie

Los fósiles recuperados corresponden principalmente a vértebras dorsales, sacras y caudales, estructuras que permitieron identificar rasgos anatómicos no registrados en otras especies.

Entre las características destacadas, los investigadores mencionaron cavidades internas complejas en las vértebras, asociadas a procesos evolutivos propios de su linaje.

Esa combinación de rasgos fue clave para determinar que se trataba de un nuevo dinosaurio dentro del registro fósil argentino.

Restos fósiles encontrados en Chubut.

Un eslabón en la evolución

El trabajo científico sostiene que el Bicharracosaurus ocupa una posición intermedia en el árbol evolutivo de los saurópodos.

Por ese motivo, se lo considera una pieza relevante para comprender la transición entre especies más primitivas y los gigantes que dominaron períodos posteriores, especialmente durante el Cretácico.

Además, el hallazgo aporta datos sobre la diversificación temprana de estos animales en el hemisferio sur.

Así sería el nuevo dinosaurio.

Patagonia y su riqueza fósil

La formación Cañadón Calcáreo ya había entregado otros restos valiosos para la paleontología argentina, aunque este descubrimiento amplía la información disponible sobre los ecosistemas jurásicos de la región.

Los especialistas indicaron que en aquel tiempo la zona presentaba abundante vegetación, condiciones favorables para grandes herbívoros.