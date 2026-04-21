Viajaban en una camioneta con "tusi", pastillas de anfetaminas y éxtasis

Personal de la Sección Seguridad Vial “Colastiné” del Escuadrón Núcleo “Santa Fe Norte” controló una camioneta Volkswagen Amarok con cinco personas a bordo, sobre la Ruta Nacional Nº 168.

Del registro de las pertenencias de los ocupantes, los gendarmes constataron que trasportaban 14 envoltorios con "tusi" o cocaína color rosa (22,6 gramos), seis pastillas de anfetemina con inscripción “Amazon” (9,6 gramos) y cuatro envoltorios con éxtasis (7 gramos).

Las pruebas de campo sobre las distintas sustancias halladas fueron realizadas con intervención de PDI Microtráfico de la Policía de Santa Fe, ante las cuales el Fiscal en turno dispuso la aprehensión de los cinco involucrados, por presunta infracción Ley 23.737 y Provincial 14.239 de Desfederalizacion y Microtrafico.

Asimismo, se procedió al secuestro del vehículo, las sustancias y dólares estadounidenses, siendo trasladado a la Comisaría 28 de Colastiné Norte para las actuaciones de rigor.

La cocaína rosa, también llamada tusi, nexus o eros, es una droga sintética basada en la composición química del LSD, sobre la cual se agregan distintas proporciones de ketamina, éxtasis y alucinógenos.